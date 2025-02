50 Jahre Saturday Night Live: Hollywood feierte mit Comedy-Ikonen

Zum 50. Geburtstag von 'Saturday Night Live' feierte Hollywood mit einer mehrstündigen Gala. Mehrere Comedy-Größen und Stars aus der Filmindustrie waren anwesend. Jack Nicholson, Blake Lively und Ryan Reynolds sorgten für einige Gesprächsstoff.

Saturday Night Live ist so etwas wie das Harvard der Comedy -Branche. Wer hier seine Humor-Ausbildung genießt, braucht sich um eine Karriere in Hollywood keine Sorgen mehr zu machen. Größen wie Steve Martin, Maya Rudolph, Adam Sandler, Amy Poehler und Kate McKinnon gehörten dem Sketch-Ensemble an. Am 11. Oktober 1975 lief die von Lorne Michaels konzipierte Show erstmals im amerikanischen Fernsehen.

In Deutschland wurden nur vereinzelte Ausgaben gezeigt, allerdings inspirierte 'SNL' lokale Ableger wie 'RTL Samstag Nacht'. Dieses Jahr feiert 'Saturday Night Live' seinen 50. Geburtstag. Den Anlass beging der Sender NBC mit einer mehrstündigen Gala, bei der halb Hollywood anwesend war. Und das, obwohl die Branche derzeit aufgrund der Oscar-Saison sowieso kaum aus dem Feiern herauskommt. Der Abend brachte einige fantastische Momente hervor. Der Oscar-Preisträger Jack Nicholson ('Einer flog über das Kuckucksnest') hat seine Schauspielkarriere mittlerweile beendet. Der 87-Jährige tritt nur noch selten in der Öffentlichkeit auf, zuletzt 2023 bei einem Basketball-Spiel mit seinem Sohn Ray, der ebenfalls Schauspieler ist. Bei der 'SNL'-Gala (er ist der Show eng verbunden) saß Jack Nicholson im Publikum, stilecht mit Golfmütze. Er kündigte den Gitarren-Auftritt von Adam Sandler an, den du dir hier anschauen kannst... ... und nutzt dabei diesen supersüßen Hund als Wing-Man. Blake Lively und Ehemann Ryan Reynolds befinden sich seit Ende vergangenen Jahres in einem Streit mit Justin Baldoni, der mit rechtlichen und medialen Mitteln geführt wird. Es geht um sexuelle Übergriffe, Schmierkampagnen. Der Fall wird zunehmend unübersichtlich. Tina Fey und Amy Poehler moderierten den Abend und sie sprachen den zusammen mit Blake Lively im Publikum sitzenden Ryan Reynolds indirekt auf den Rechtsstreit an, über den praktisch minütlich berichtet wird. Auf die Frage, wie es ihm gehe, antwortete Ryan Reynolds: 'Großartig!' Er schob scheinbar beunruhigt hinterher: 'Warum, was hast du gehört?' Der Abend war ein großes Schaulaufen von Comedy-Ikonen, Schauspieler:innen und 'SNL'-Wegbegleiter:innen, dessen Ausmaß unter anderem bei diesem Auftritt von Sabrina Carpenter deutlich wurde: Die Sängerin performte eine Verballhornung ihres Mega-Hits 'Espresso', der wiederum Referenzen auf den 'Wicked'-Song 'Defying Gravity' enthielt und in dem Universum des viralen 'Domingo'-Sketches mit Marcello Hernández und Ariana Grande spielt. Wenig überraschend platzte die Bühne am Ende des Auftritts fast an der Last der Stars





