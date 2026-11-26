Die Union wollte mit der Abschaffung des Bürgergeld auch den Sozialstaat massiv entlasten. Doch der Bund gibt weiterhin 50 Milliarden Euro jährlich für das System aus. Von den versprochenen Einsparungen ist wenig zu sehen.

Die Union wollte mit der Abschaffung des Bürgergeld auch den Sozialstaat massiv entlasten. Doch der Bund gibt weiterhin 50 Milliarden Euro jährlich für das System aus.

Von den versprochenen Einsparungen ist wenig zu sehen.. So viel hat der Bund für 2026 eingeplant, um Menschen zu unterstützen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können. Das Geld fließt in die Grundsicherung für Arbeitsuchende, in Mieten und Heizkosten, in die Betreuung durch Jobcenter und in Maßnahmen, die Menschen wieder in Arbeit bringen sollen. Es ist ungefähr der Betrag, den der Staat schon vor der großen Reformdebatte aufbringen musste.sollte verschwinden, der Sozialstaat wieder stärker auf Eigenverantwortung setzen.

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Wer arbeiten könne, müsse arbeiten. Wer sich verweigere, solle seinen Anspruch verlieren.. Man wollte viel Geld einsparen, der damalige Oppositionsführer Friedrich Merz sprach von zweistelligen Milliardenbeträgen, Ex-Fraktionschef Jens Spahn mal von zehn Milliarden Euro, sein Nachfolger Thorsten Frei sogar von bis zu 30 Milliarden. Die Erwartungen waren groß.