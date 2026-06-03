50 Millionen Euro im Lotto-Jackpot: BILD verlost fünf Systemscheine

Der Lotto-Jackpot ist auf 50 Millionen Euro angewachsen. BILD und BILDplus verlosen fünf Mega-Systemscheine für die Mittwochsziehung.

Der Lotto - Jackpot bei LOTTO 6aus49 hat die magische Grenze von 50 Millionen Euro erreicht. Das ist die höchste Summe, die in der Gewinnklasse 1 ausgeschüttet werden kann.

Bei der letzten Ziehung am Samstag, dem 30. Mai, hatte niemand die richtigen sechs Zahlen plus die Superzahl getippt, sodass der Millionen-Topf weiterhin prall gefüllt bleibt. Sogar in der zweiten Gewinnklasse warten derzeit rund 2 Millionen Euro - für alle, die sechs Richtige haben, aber an der Superzahl vorbeischrammen. Das bedeutet: Schon bei der nächsten Ziehung am Mittwoch, dem 3.

Juni, könnten Sie zum Lotto-Multimillionär werden! Die Chancen stehen besser denn je, denn BILD und BILDplus verlosen exklusiv fünf besondere Systemscheine. Die verlosten Systemscheine sind sogenannte 6-aus-10-Vollsysteme. Anstelle eines einzelnen Standardtipps mit einer Zahlenkombination sind bei diesem Systemschein unglaubliche 210 verschiedene Kombinationen im Spiel.

Das erhöht die Chance auf Treffer in mehreren Gewinnklassen erheblich. Statt nur einer Melodie spielt dieser Schein das ganze Zahlen-Orchester. Jeder dieser Mega-Systemscheine kostet 210 Euro zuzüglich Bearbeitungsgebühr - ein stolzer Preis, aber die Gewinnchancen sind vervielfacht. Mit einem solchen Systemdeckblatt haben Sie nicht nur eine Chance auf den Jackpot, sondern auch auf viele kleinere Gewinne.

Die Teilnahme an der Verlosung ist einfach: Beantworten Sie die Gewinnspielfrage, füllen Sie das Teilnahmeformular aus und senden Sie es ab. Der Teilnahmeschluss ist am 3. Juni 2026 um 16:00 Uhr. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind nur registrierte BILDplus-Kunden mit einem aktiven Abonnement.

Mitarbeiter der Axel Springer Deutschland GmbH sind ausgeschlossen. Die Teilnahme ist nur ab 18 Jahren möglich und nur aus Deutschland. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Systemscheinwertes ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter der kostenlosen Hotline 0800 1372700 oder online unter www.check-dein-spiel.de. Denken Sie daran: Lotto ist ein staatlich lizenziertes Glücksspiel, aber die Chance auf den Jackpot liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen.

Spielen Sie verantwortungsbewusst und setzen Sie nur Geld ein, das Sie sich leisten können. Nutzen Sie die Chance auf einen der fünf begehrten Systemscheine - vielleicht sind Sie der nächste Multimillionär





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