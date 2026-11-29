Bis zu 50 Millionen Euro wert: Michelle Hunzikers früheres Zuhause steht zum Verkauf. Was den Palast so besonders macht.

einstiges Domizil in Italien wird ein neuer Eigentümer gesucht: Der geschichtsträchtige Palazzo Trussardi in Bergamo steht derzeit zum Verkauf. Vermarktet wird die Immobilie aktuell über Christie's International Real Estate – und ein Schnäppchen wird der Kauf keinesfalls, denn der Marktwert des Palastes wird auf bis zu 50 Millionen Euro geschätzt.

Das Gebäude hat bereits eine lange Geschichte hinter sich, wieberichtet. Es wurde im Jahr 1570 errichtet und befindet sich in der historischen Oberstadt der norditalienischen Stadt. Auch die Ausmaße des Anwesens, zu demvorliegen, sind gewaltig. Auf einer Gesamtfläche von 5.150 Quadratmetern verteilen sich 15 Schlafzimmer und 20 Badezimmer.

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Hinzu kommen großzügige Räume mit hohen Decken. Ein echter Hingucker ist außerdem das prachtvolle Treppenhaus aus Marmor, das den historischen Charme des Palazzos unterstreicht. Wer das nötige Kleingeld für den Palast aufbringt, darf sich über eine Vielzahl exklusiver Extras freuen: Das Grundstück umfasst einen eigenen Park, eine Terrasse sowie einen Spa-Bereich. Ein außergewöhnliches Highlight liegt jedoch unter der Oberfläche – ein unterirdischer Gang verbindet das Anwesen direkt mit dem Bergamasker Stadttor Porta Sant'Agostino.