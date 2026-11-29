Fans von anspruchsvollen Team-Shootern sparen auf Steam gerade bei einem echten Genre-Highlight.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. an.

Damit spart ihr beim Kauf im Vergleich zur regulären Preisempfehlung von 49,99 Euro exakt die Hälfte. Der Shooter richtet sich an anspruchsvolle Spieler, die auf der Suche nach einer hochgradig realistischen Simulation polizeilicher Spezialkräfte sind