Lampe oder Lautsprecher? Warum nicht beides auf einmal!

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Govee ist Smart-Home-Fans als günstige Alternative zu Philips Hue bekannt. Die neue Tischlampe 2 Pro bringt jetzt aber nicht nur Licht, sondern auch Musik in eure Wohnung. Das smarte Gadget lässt sich per App kontrollieren und kann dank eines Lautsprechers von JBL eure Musik wiedergeben und direkt lichttechnisch untermalen. Bei Amazon gibt es die Lampe aktuell.

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Ihr könnt die Leuchte also ganz nach eigenen Vorlieben gestalten. Es sind aber auch bereits über 100 Szenen-Modi vorinstalliert, sodass ihr die freie Auswahl zwischen verschiedenen Stimmungslichtern habt. Das Herzstück ist aber natürlich das Zusammenspiel mit dem integrierten JBL-Lautsprecher. Mit 16 integrierten Musik-Modi reagiert die Lampe auf die abgespielte Musik – die synchrone Lichtdarstellung erfolgt innerhalb von nur 32 Millisekunden.