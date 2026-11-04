51 Platzverweise in Brasilien: Neuer Weltrekord bei U20-Fußballspiel

Uberlândia und Mamoré lösen mit 51 Roten Karten einen neuen Guinness-Weltrekord aus. Die Eskalation durchbricht den bisherigen Rekord von 36 Strafen deutlich.

Eine bizarre Episode ereignete sich am Sonntag während eines Spiels der brasilianischen U20-Meisterschaft. Die Begegnung zwischen den Mannschaften von Uberlândia und Mamoré in der zweiten Liga endete mit einem historischen Skandal und einem neuen absoluten Rekord für die Schiedsrichterstatistik.

Massenschlägerei löst Rekord aus

Der Unparteiische Fernando Patrick Drosghic Modesto verhängte im Verlauf der Partie insgesamt 51 Platzverweise. Diese schiere Anzahl an roten Karten übertraf den bisherigen Höchstwert von 36 Roten Karten in einer einzigen Partie, der seit 2011 im Guinness Book of Records verzeichnet war. Damit brachen die Verantwortlichen in Brasilien den alten Rekord deutlich.

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Die Situation eskalierte in der 54. Spielminute. Zuvor hatte Davi Fernandes Bittencourt das 3:1 für die Gäste aus Uberlândia erzielt. Der Torschütze soll den Jubel genutzt haben, um die gegnerische Bank zu provozieren. Dies führte zu einem physischen Austausch, bei dem er sich einen Schubser vom Torwarttrainer einhandelte.

Aus diesem einzelnen Vorfall entwickelte sich rasch eine komplette Massenschlägerei. Die Gewalt griff auf das gesamte Spielfeld und die Umkleidebereiche über. Sogar Balljungen mischten sich in die Auseinandersetzungen ein, und Stühle wurden als Projektile auf die Konfrontierenden geworfen.

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Beteiligung der Trainerteams

Die Statistik der disqualifizierten Personen umfasst nicht nur die Feldspieler. Insgesamt kassierten 43 aktive Spieler eine Rote Karte. Zudem wurden acht Mitglieder der Trainerteams des Feldes verwiesen. Diese hohe Zahl an Verantwortlichen, die den Platz verlassen mussten, unterstreicht die totale Eskalation des Konflikts.

Das Spiel musste infolge dieser Vorfälle abgebrochen werden. Die Polizei war vor Ort eingegriffen, um die Ordnung wiederherzustellen. Dabei wurden zahlreiche Schäden an der Infrastruktur des Stadions festgestellt, was die Schwere der Ausschreitungen zusätzlich dokumentiert.

Historischer Vergleich mit Argentina

Der bisherige Rekordhalter stammte aus dem Jahr 2011. Damals war es in einem Spiel zwischen den argentinischen Fünftligisten Atlético Claypole und Victoriano Arenas zu einer ähnlichen Eskalation gekommen. Auch damals führte eine Massenschlägerei dazu, dass 36 Spieler des Platzes verwiesen wurden.

Der neue Wert von 51 Platzverweisen liegt signifikant über diesem alten Benchmark. Die brasilianische Partie überschreitet den historischen Höchststand um mehr als 30 Prozent. Dies markiert einen einzigartigen und traurigen Meilenstein in der internationalen Fußballstatistik.

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Folgen und Reaktionen

Die Militärpolizei hatte am Ort des Geschehens große Mengen an Trümmern und beschädigtem Equipment sichergestellt. Die Zerstörung der Stadioneinrichtung geht über die sportlichen Strafen hinaus. Die finanziellen und organisatorischen Folgen für den Veranstaltungsort werden die lokalen Behörden noch länger beschäftigen.