51 Rote Karten bei Massenschlägerei in Brasilien: Neuer Weltrekord?

Eine U20-Begegnung in Brasilien eskalierte zu einem historischen Chaos. Uberlândia und Mamoré erhielten zusammen 51 Platzverweise. Details zum Vorfall.

Bei einer U20-Fußballbegegnung in Brasilien brach ein bis dato unbekanntes Ausmaß an Gewalt aus, das die sportliche Disziplin komplett untergrub. Die Schiedsrichterbeobachtungen der gesamten vergangenen Bundesliga -Saison, in der insgesamt 52 Rote Karten verteilt wurden, stehen nun in extremem Kontrast zu den Ereignissen zwischen den Teams Uberlândia und Mamoré.

Katalysator der Gewalt und Eskalation

Die Partie zwischen Uberlândia und Mamoré sollte ursprünglich als reguläres Nachwuchsspiel verlaufen. Der Auslöser für das Chaos lag in der 54. Spielminute, als der Spieler Davi Fernandes Bittencourt von Mamoré das Tor zum 3:1 erzielte. Nach dem Treffer feierte er offenbar provozierend vor der Bank der gegnerischen Mannschaft.

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Ein Trainer der Torwartabteilung von Uberlândia reagierte empört auf diese Geste. Er verließ seinen Platz, stürmte auf das Spielfeld und stieß den Torschützen Davi Fernandes Bittencourt um. Dieser einzelne physische Akt war der Funke, der ein Pulverfass zum Explodieren brachte. Spieler und Betreuer beider Mannschaften griffen sofort zu und lieferten sich eine wilde Prügelei über das gesamte Feld.

Chaos durch 51 Platzverweise

Die Situation eskalierte derart schnell, dass der Schiedsrichter Fernando Patrick Drosghic Modesto die Kontrolle vollständig verlor. Angesichts des massiven Chaos war es ihm nicht möglich, die einzelnen Spieler namentlich auszuweisen und die Karten einzeln zu zeigen. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen.

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Als Konsequenz für die Aggressionen verhängte die Schiedsbehörde eine historische Anzahl an Strafen. Insgesamt 51 Platzverweise wurden festgehalten. Davon entfielen 26 Karten auf die Mannschaften von Uberlândia und weitere 25 auf Mamoré. Dies stellt eine massive Abweichung von der Norm dar, da selbst in professionellen Ligen wie der Bundesliga in einer ganzen Saison nur geringfügig mehr Sanktionen verhängt wurden.

Beteiligung von Betreuern und Balljungen

Die Strafen trafen nicht nur die aktiven Athleten, sondern das gesamte Umfeld der Vereine. Unter den 51 Sanktionen befanden sich insgesamt 43 Spieler. Darüber hinaus wurden acht Mitglieder der Trainerstäbe disziplinarisch behandelt. Der Umfang der Bestrafung unterstreicht die totale Eskalation auf der technischen Fläche und in den Reihen der Akteure.

Besonders kurios und beunruhigend ist der Bericht, dass auch sechs Balljungen in die Ausschreitungen verwickelt waren. Laut dem offiziellen Schiedsrichterbericht sollen die jungen Ballführer die Spieler und Betreuer der Gastmannschaft Mamoré attackiert haben. Erst nach rund 40 Minuten kehrte wieder Ruhe auf dem Platz ein.

Sachschaden und möglicher Weltrekord

Die Ausschreitungen hinterließen ein verwüstetes Stadiongelände. Die Polizei dokumentierte umfangreiche Zerstörungen, darunter beschädigte Sanitäranlagen, zerstörte Türen und demolierte Whirlpools. Der materielle Schaden spiegelt die Wut wider, die in dieser einen Spielminute entstanden war. Die Anzahl der Roten Karten könnte nun einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde nach sich ziehen.

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Bisher lag die Bestmarke bei 36 Platzverweisen aus einem argentinischen Fünftliga-Spiel im Jahr 2011. Die aktuellen 51 Rote Karten übertreffen diesen Wert deutlich. Ob das Ergebnis aus Brasilien offiziell als neuer Weltrekord durch Guinness World Records bestätigt wird, steht noch aus. Der Vorfall bleibt jedoch als extremstes Beispiel für Gewalt im Amateurnachwuchssport in Erinnerung.