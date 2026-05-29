Die Hitze in Frankreich erreicht neue Höchstwerte. In einer Grundschule in Südfrankreich wurden die Temperaturen auf 54 Grad gemessen. Der Unterricht wurde eingestellt und die Schüler müssen sich in einem anderen Raum aufhalten. Die Stadt hat Maßnahmen ergriffen, um die Kinder vor der Hitze zu schützen.

54 Grad im Klassenzimmer: Hitze macht Unterricht in französischer Grundschule unmöglich. Die Sonne brennt auf das Glasdach einer Grundschule in Südfrankreich. Darunter sollen Kinder lernen und produktiv sein.

Doch die Hitze macht das unmöglich - mit gravierenden Folgen. Nachdem die Temperaturen in der Isle Verte Primary School auf 54 Grad angestiegen waren, wurde der Nachmittagsunterricht eingestellt. Das hatte Auswirkungen: Ein Kind ist ohnmächtig geworden und mehrere haben sich erbrochen, sagte der Schulbeauftragte von Soustons, Florian Deygas, am Donnerstag. Das Gebäude der Grundschule wurde Mitte der 80er Jahre gebaut - mit einfacher Verglasung.

Deshalb endet der Unterricht bereits um 12 Uhr. Die Stadt ließ zusätzlich auf dem Schulhof Wassersprüher aufstellen und gab den betroffenen Familien gratis Zugang zum Freibad. Es ist bereits geplant, das Gebäude zu modernisieren. Die Renovierung der Grundschule, die von etwa 350 Kindern besucht wird, werde noch mindestens zwei Jahre dauern, sagte Deygas.

In Frankreich gilt derzeit die zweithöchste Hitze-Warnstufe für 17 Départements, vor allem im Westen des Landes und im Großraum Paris. Dort wurden bereits historische Höchstwerte übertroffen. Die Werte liegen bis zu 15 Grad über den für die Jahreszeit üblichen Temperaturen. Die Regierung berief für Freitagnachmittag eine Krisensitzung ein.

In Mora in Zentralportugal wurde nach Angaben der Wetterbehörde am Mittwoch mit 40,3 Grad der bisherige Höchstwert für einen Tag im Mai geknackt. Auch Italien rief für Rom und drei Städte im Norden die höchste Hitze-Warnstufe aus. Der nationale Wetterdienst Aemet gab Hitzewarnungen für Regionen im Nordosten und Norden aus. Die Temperaturen in ganz Spanien seien für die Jahreszeit außergewöhnlich hoch und würden normalerweise erst im Sommer erreicht, erklärte der Wetterdienst.

Häufiger auftretende und stärkere Hitzeperioden sind laut Wissenschaftlern eine Folge des menschengemachten Klimawandels





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