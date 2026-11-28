Illegale Fischerei mit Plastikboxen belastet das Thrakische Meer schwer – und gefährdet Oktopusse und das gesamte Ökosystem. Freiwillige und Behörden räumten bereits Zehntausende Boxen aus dem Wasser.

Illegale Fischerei mit Plastikboxen belastet das Thrakische Meer schwer – und gefährdet Oktopusse und das gesamte Ökosystem. Freiwillige und Behörden räumten bereits Zehntausende Boxen aus dem Wasser.

Im Thrakischen Meer nimmt das illegale und unkontrollierte Oktopusangeln mit Plastikboxen immer größere Ausmaße an. Im Rahmen von Bergungsaktionen zwischen 2024 und 2026 wurden insgesamt 55.316 Boxen und 471,1 Kilometer Seil geborgen. Dabei konnten 3867 Tiere befreit und in ihren natürlichen Lebensraum zurückgebracht werden.

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Die Plastikboxen werden häufig über lange Zeit im Meer zurückgelassen und belasten so dasAn den Bergungsaktionen waren unter anderem die Region Ostmakedonien und Thrakien, die Küstenwache, Sea Shepherd und der griechische Verband staatlicher Fischereiwissenschaftler beteiligt, wie die griechische Zeitung55.316 Plastikboxen zeugen von unkontrollierter Oktopusfischerei: Praktiken, die in den Rahmen illegaler Fischerei fallen Wie Dimitris Tsianis, Biologe, Ichthyologe und Leiter der Fischereiabteilung der Regionaleinheit Kavala, gegenüber „Kathimerini“ erklärte, ist das Oktopusangeln mit Plastikboxen kein neues Phänomen. Die besondere Schwierigkeit bei der Handhabung hänge mit den Eigenschaften des Werkzeugs zusammen.