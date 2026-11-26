In der Oberpfalz wird ein seit 1971 ungelöster Raubmord an zwei Supermarktmitarbeitern in Weiden erneut untersucht. Die Polizei hat eine Arbeitsgruppe gebildet und bittet die Bevölkerung um Hinweise, da neue technische Methoden Spuren aufklären könnten.

Bei einem Überfall vor einem Supermarkt in der Oberpfalz werden zwei Männer getötet. Die Täter entkommen unerkannt. 55 Jahre später wollen Ermittler den Fall endlich lösen - mit Hilfe der Bevölkerung.

Weiden - Nachdem Ermittler vor gut zwei Wochen einen 55 Jahre zurückliegenden, bisher nicht gelösten Cold Case aus Weiden in der Oberpfalz wieder aufgerollt haben, sind etwa 20 Hinweise eingegangen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Kripo und Staatsanwaltschaft wollen das Verbrechen, bei dem im Dezember 1971 zwei Mitarbeiter eines Supermarktes erschossen wurden, endlich aufklären. Die Anklagebehörde geht von Raubmord aus.

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Welche Hinweise aus der Bevölkerung konkret eingegangen sind, gibt die Polizei nicht bekannt. Ob sie zur Aufklärung des Falles beitragen können, lasse sich ebenfalls noch nicht sagen. Der Großteil der Hinweise sei telefonisch eingegangen. Eine vierköpfige Arbeitsgruppe der Polizei ermittelt wieder in dem Fall.