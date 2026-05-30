55 Koffer an der Grenze: Zöllner staunen über Urlauberin

Eine Frau wird an der deutsch-schweizerischen Grenze bei Thayngen mit 55 Koffern gestoppt. Die Zöllner scannen das Gepäck, finden aber nichts Illegales. Die Reisende darf weiterfahren. Der Vorfall ist legal, da persönliche Gebrauchsgegenstände abgabenfrei eingeführt werden können.

Es gibt Momente, die man selbst dann kaum glauben kann, wenn man sie mit eigenen Augen sieht. An einem gewöhnlichen Morgen am deutsch-schweizerischen Grenzübergang bei Thayngen erlebten die Zöllner eine solche Überraschung.

Ein Lieferwagen wird gestoppt, und die Fahrerin, eine in der Schweiz lebende Frau, behauptet, sie sei auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Was dann folgt, ist alles andere als alltäglich. Die Frau beginnt, ihr Gepäck auszuladen: einen Koffer nach dem anderen. Die Zöllner zählen staunend mit und kommen auf insgesamt 55 Koffer.

Jeder einzelne wird mit einem Röntgengerät gescannt, aber das Ergebnis ist überraschend: Es gibt nichts zu beanstanden. Die Urlauberin hat keine verbotenen Gegenstände oder Waren dabei, die sie nicht in die Schweiz einführen dürfte. Ein Sprecher des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) äußerte sich dazu: Die Koffer enthielten diverse persönliche Gegenstände der Reisenden, es gab keinerlei Beanstandungen. Grundsätzlich ist es in der Schweiz nicht verboten, mit so einer großen Menge an Gepäck zu reisen.

Wer in der Schweiz wohnt, kann persönliche Gebrauchsgegenstände abgabenfrei einführen, sofern diese bei der Ausreise mitgenommen wurden. Dazu gehören auch 55 Koffer Reisegepäck. Diese Begebenheit wirft Fragen auf: Wie umfangreich muss der Urlaub sein, um 55 Koffer zu benötigen? Und wie lange dauert das Kofferpacken?

Die Frau selbst machte keine weiteren Angaben, und auch die Zöllner konnten nur den Kopf schütteln. Am Ende durfte sie mit all ihren Koffern weiterfahren. Das Ereignis zeigt, dass selbst scheinbare Extreme im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchaus legal sein können. Es bleibt jedoch ein kurioser Vorfall, der in den Annalen des Grenzübergangs Thayngen sicherlich noch lange erwähnt wird.

Die Zollbeamten haben jedenfalls eine Geschichte zu erzählen, die so manchen unglaublich anmutenden Grenzfall in den Schatten stellt. Die Schweizer Zollvorschriften erlauben die Einfuhr persönlicher Gegenstände ohne Abgaben, solange sie für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind und nicht für kommerzielle Zwecke. Dies gilt selbst für eine solche Menge. Ob die Frau tatsächlich all diese Koffer für sich selbst nutzte oder ob sie möglicherweise für andere Personen reiste, bleibt offen.

Fest steht, dass die Zöllner ihre Arbeit professionell erledigten und die Vorschriften korrekt anwendeten. Die Geschichte verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste eine Diskussion über Reisemengen und Zollkontrollen aus. Viele fragten sich, wie man mit 55 Koffern reisen kann, ohne dass dies als gewerbliche Einfuhr betrachtet wird. Die Antwort liegt in den klaren Definitionen des Zollrechts, das die persönliche Nutzung in den Vordergrund stellt.

Letztendlich bleibt dieser Vorfall ein kurioses Beispiel dafür, dass Grenzkontrollen nicht nur der Sicherheit dienen, sondern auch immer wieder für Überraschungen gut sind. Die Zollbeamten werden diesem Fall noch lange nachdenken, wenn sie wieder einmal ein Fahrzeug mit einem einzelnen Koffer sehen





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