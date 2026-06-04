56-Jährige fordert 1,5 Millionen Dollar an Schadenersatz von Outback Steakhouse

Eine 56-jährige Frau aus Virginia fordert von der Restaurantkette Outback Steakhouse 1,5 Millionen Dollar an Schadenersatz. Sie gibt an, auf verschüttetem Kartoffelpüree ausgerutscht zu sein und dabei schwere Verletzungen erlitten zu haben.

In einer Filiale von Outback Steakhouse in dem Washingtoner Vorort Sterling kam es zu dem Sturz der 56-jährigen Tracy R. Sie gibt an, auf verschüttetem Kartoffelpüree ausgerutscht zu sein und dabei schwere Verletzungen erlitten zu haben.

Die Klage wurde zunächst beim Bezirksgericht von Loudoun County eingereicht und im vergangenen Monat an ein Bundesgericht verwiesen. Tracy R. wirft dem Unternehmen vor, es versäumt zu haben, für ihre Gäste ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. Sie behauptet, das Restaurant habe es versäumt, die Gäste vor der Sturzgefahr zu warnen. Die verschütteten Speisen seien zu lange auf dem Boden liegen geblieben, wodurch es zu unangemessen gefährlichen Bedingungen für die Gäste gekommen sei.

Die Klage wirft dem Unternehmen vor, fahrlässig gehandelt und die rutschige Substanz nicht innerhalb einer angemessenen Frist entfernt zu haben. Außerdem seien die Gäste und Besucher des Restaurants nicht vor dem heruntergefallenen Essen gewarnt worden. Die Restaurantkette mit Sitz in Tampa (Florida) bestritt alle Vorwürfe. Tracy R. fordert von der Restaurantkette 1,5 Millionen Dollar (rund 1,3 Millionen Euro) an Schadenersatz.

Sie gibt an, ihre Erwerbsfähigkeit sei eingeschränkt und müsse Behandlungen und Krankenhauskosten selbst zahlen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Outback Steakhouse Schadenersatz Tracy R. Washingtoner Vorort Sterling Kartoffelpüree Fahrlässigkeit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Agile Robots verhandelt über 800 Millionen Dollar Finanzierungsrunde mit SoftbankDas Münchner Robotik-Startup Agile Robots steht kurz vor einer Finanzierungsrunde über 800 Millionen Dollar. Der japanische Investor Softbank könnte mit über 300 Millionen Dollar einsteigen. Das 2018 gegründete Unternehmen entwickelt Industrierobotik und humanoide Roboter, beschäftigt über 2500 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von 200 Millionen Euro.

Read more »

Kündigung wegen Feinkostplatte für 642,50 Dollar: Bank-Mitarbeiter erkämpft 4,25 Millionen EntschädigungEine Feinkostplatte veränderte das Leben eines Mitarbeiters von JPMorgan Chase. Zunächst wurde ihm gekündigt, dann erhielt er 4,25 Millionen Dollar.

Read more »

Schiff prallt an Schleuse - 1,7 Millionen Euro SchadenersatzUngebremst krachte ein Schiff im November 2023 in ein Schleusentor auf dem Rhein – die Steuerfrau war eingeschlafen. Nun gibt es ein Gerichtsurteil zu dem Fall.

Read more »

Schiff prallt an Schleuse - 1,7 Millionen Euro SchadenersatzKehl (lsw) - Vor zweieinhalb Jahren schlief die Steuerfrau des Güterschiffs „La Primavera“ am Ruder ein - und das Schiff krachte ungebremst in ein

Read more »