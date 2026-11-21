Die Berliner Senatsjustizverwaltung bestätigt, dass fünf Wochen vor Heiligabend 57 Häftlinge vorzeitig frei kommen. Die Zahlen liegen deutlich niedriger als in den Vorjahren 2024 und 2025.

Fünf Wochen vor dem christlichen Hochfest der Geburt Jesu beginnen in der deutschen Hauptstadt Berlin die ersten vorzeitigen Entlassungen dank der traditionellen Weihnachtsamnestie. Laut einer Mitteilung der Berlin er Senatsjustizverwaltung an die Deutsche Presse-Agentur sind in diesem Kalenderjahr insgesamt 57 Gefangene von dieser rechtlichen Regelung betroffen. Diese spezifische Zahl markiert einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den statistischen Werten der vergangenen Jahre, was die Behörde als vorläufigen Stand beschreibt.

Historische Vergleichswerte und aktuelle Statistiken

Die aktuelle Obergrenze von 57 Personen liegt signifikant unter den Werten, die in früheren Zyklen verzeichnet wurden. Die endgültigen Daten für das laufende Jahr 2025 zeigen, dass insgesamt 66 Insassen aufgrund dieses Gnadenerlasses die Haftanstalten verlassen durften. Für das Jahr 2024 waren es bereits 100 Menschen, die vorzeitig freikamen, während das Jahr davor ebenfalls etwa vergleichbare Zahlen aufwies. In den historischen Jahren 2019 und 2022 hatten die Justizbehörden deutlich höhere Quoten genehmigt, wobei damals jeweils 170 Häftlinge die Gefängnisse vorzeitig verlassen durften. Die Behörden betonen, dass es sich bei den aktuellen 57 Fällen um vorläufige Zahlen handelt, wobei die finale Bilanz und detaillierte Angaben zu den spezifischen Straftaten erst später vorliegen werden.

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Strenge Kriterien für die Begnadigung

Der rechtliche Hintergrund dieser Praxis, die korrekt als Gnadenerlass bezeichnet wird, zielt darauf ab, Häftlingen zu helfen, die ohnehin kurz vor der Freilassung standen, und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern. Die Voraussetzungen für eine solche vorzeitige Entlassung zur Weihnachtszeit sind strikt reguliert. Es kommen lediglich Gefangene in Betracht, die sich innerhalb der Haftanstalt nicht negativ auffällig gemacht haben und deren verhängte Haftstrafe nicht als langjährig eingestuft wird. Ein zentrales Kriterium ist zudem, dass für die betreuten Personen gesichert ist, dass sie über ein festes Wohndach verfügen. Zudem ist die persönliche Einwilligung der Inhaftierten eine zwingende Voraussetzung für die Umsetzung des Erlasses.

Geografische Verteilung und Haftorte

Die betroffenen Personen in Berlin fallen zeitlich in einen engen Zeitraum, in dem sie ohnehin zwischen dem 19. November und dem 3. Januar 2027 freikommen würden. Die räumliche Verteilung der 57 Häftlinge zeigt ein spezifisches Muster. Ein Großteil der Begnadigten, konkret 18 Personen, sitzt in der bekannten Vollzugsanstalt Plötzensee im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Weitere 14 Betroffene befinden sich in der Haftanstalt Heidering, die sich geografisch auf Brandenburger Gebiet, aber dennoch im direkten Einzugsbereich der Berliner Justizverwaltung befindet. In 12 Fällen handelt es sich um Häftlinge, die sich im offenen Vollzug befanden. Im Gesamtjahr 2025 saßen insgesamt mehr als 8600 Menschen in den Berliner Gefängnissen.

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Bundesweite Situation und politische Rahmenbedingungen

Diese Praxis ist nicht auf Berlin beschränkt, da auch in den meisten anderen deutschen Bundesländern Häftlinge dank der landesspezifischen Weihnachtsgnade frühzeitig entlassen werden. Im vergangenen Jahr profitierten bundesweit mehr als 800 Gefangene von solchen Regelungen, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Es gibt jedoch signifikante Unterschiede in der politischen und justiziellen Ausrichtung der einzelnen Bundesländer. Ein markantes Gegenbeispiel stellt Bayern dar, das prinzipiell zu keiner Zeit am Jahresende Begnadigungen ausspricht, was die dezentrale Struktur der Justizpolitik in Deutschland unterstreicht.

Auswirkungen auf die Resozialisierung

Die Justizverwaltung sieht in der Weihnachtsamnestie ein wichtiges Instrument der Resozialisierung. Durch die Kombination aus einem sauberen Strafregister während der Haft, einem festen Wohnsitz und der psychologischen Unterstützung am Jahresende sollen die Erfolgschancen auf eine rückfallfreie Leben nach der Entlassung erhöht werden. Die Behörde verwies erneut darauf, dass detaillierte Informationen zu den konkreten Delikten, für die die aktuellen Häftlinge verurteilt wurden, aus Datenschutzgründen und wegen der laufenden Verfahren nicht bereits jetzt vollständig veröffentlicht werden. Historische Daten aus vergangenen Jahren belegen jedoch, dass die Betroffenen wegen einer sehr breiten Palette unterschiedlichster Delikte verurteilt waren, was die Heterogenität der betroffenen Personengruppe unterstreicht.