57 Milliarden US-Dollar fließen trotz KI-Crash in ETFs. Doch ARK-Geldströme werfen Fragen auf. Was hinter dem vermeintlichen Kaufsignal steckt. Mitten im...

Mitten im KI-Ausverkauf fließen Milliarden in ETFs. Doch ein großer Anteil der Zuflüsse konzentriert sich auf drei ARK-Fonds. Kurz darauf fließen Milliarden wieder ab. Was steckt hinter diesen auffälligen Geldbewegungen?

In der Woche bis zum 20. November sammelten US-notierte ETFs trotz des KI-Crashs netto mehr als 57 Milliarden US-Dollar ein. Dies geht aus kürzlich veröffentlichten Zahlen vonAls mögliche Erklärung werden sogenannte Heartbeat-Trades genannt. Dabei schaffen Handelspartner kurzfristig neue ETF-Anteile und geben sie wenig später gegen Wertpapiere zurück.

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So können US-ETFs Aktien mit aufgelaufenen Gewinnen abgeben, ohne steuerpflichtige Gewinnausschüttungen auszulösen. Den Mechanismus beschreiben auch Finanzforscher im Harvard Law School Forum. Aus dem Halbleiter-ETF SOXX flossen rund 3,7 Milliarden US-Dollar ab, während der SOXL rund 2,7 Milliarden US-Dollar einsammelte. Letzterer strebt laut Anbieter Direxion die dreifache Tagesrendite seines Chipindex vor Kosten an.

Das Anlageziel gilt für einen einzelnen Handelstag. Die Milliardenbewegungen allein belegen keine nachhaltige Rückkehr der Kauflaune. Wer daraus ein Kaufsignal ableiten möchte, sollte prüfen, welche Fonds das Geld erhalten und wie dauerhaft die Zuflüsse sind. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

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Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.

Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income EMitten im KI-Ausverkauf fließen Milliarden in ETFs. Doch ein großer Anteil der Zuflüsse konzentriert sich auf drei ARK-Fonds.

Kurz darauf fließen Milliarden wieder ab. Was steckt hinter diesen auffälligen Geldbewegungen?