In Spremberg-Schönheide wird eine 58-Jährige in ihrem Zuhause schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung.

In Spremberg-Schönheide wird eine 58-Jährige in ihrem Zuhause schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung. Spremberg-Schönheide - Eine 58-Jährige ist am Dienstagabend in Spremberg-Schönheide schwer verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchter Tötung gegen den 60-jährigen Ehemann, wie sie am Mittwoch mitteilte. Nach Polizeiangaben wurden Einsatzkräfte am Dienstagabend zum Zuhause der 58-Jährigen gerufen. Die Frau sei schwer verletzt gewesen und in die Universitätsklinik nach Cottbus gebracht worden. Der 60-jährige Ehemann und der Sohn der Frau seien vorläufig festgenommen worden.

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Die Staatsanwaltschaft Cottbus ermittelt jetzt gegen den Ehemann der Frau. Es bestehe der Verdacht der versuchten Tötung, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der 60-Jährige befinde sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Sohn sei nach einer Vernehmung wieder aus dem Gewahrsam entlassen worden, gegen ihn werde nicht ermittelt. Weitere Angaben zur Tat machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.