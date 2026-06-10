59-Jähriger bei Bauarbeiten in Würzburg verschüttet und stirbt

Ein 59-Jähriger ist bei Bauarbeiten in Würzburg verschüttet worden und ist im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Die Polizei hat eine Ermittlung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären.

In Würzburg ist ein 59 Jahre alter Mann bei Bauarbeiten verschüttet worden und gestorben. Der Bauarbeiter sei bei dem Unglück am Dienstag mit einer Messlatte in einen frisch von einem Bagger ausgegrabenen Schacht gestiegen, teilte die Polizei in der bayerischen Stadt am Mittwoch mit.

Er habe die Tiefe des Schachts messen wollen. Dabei habe sich ein Teil des Schutthaufens gelöst und den 59-Jährigen bis zur Brust eingeschüttet. Der Mann sei bewusstlos geworden. Zwar konnten Mitarbeiter den Arbeiter noch bergen, im Krankenhaus erlag er aber seinen schweren Verletzungen.

Es soll nun geprüft werden, ob die Bauvorschriften eingehalten wurden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr. Als die Polizei den Unglücksort erreichte, war die Feuerwehr schon mit starken Einsatzkräften vor Ort. Der 59-Jährige lag zu dem Zeitpunkt im Rettungswagen.

Der Unfall geschah in der Würzburger Frankenhalle. Die Frankenhalle ist eine denkmalgeschützte ehemalige Viehauktionshalle am Alten Hafen, erbaut 1927/28. Prägend ist ihre große stützenfreie Holzdachkonstruktion, die das historische Industrie- und Agrarerbe der Stadt sichtbar macht. Nach jahrelangem Leerstand wird das Gebäude derzeit umgebaut.

Die Polizei hat nun eine Ermittlung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unglücks zu klären. Es ist noch unklar, ob die Bauvorschriften eingehalten wurden und ob es Versäumnisse gab, die zum Unglück beigetragen haben. Die Ermittlung soll nun weitergeführt werden, um alle relevanten Fakten zu sammeln und die Ursachen des Unglücks zu ermitteln. Die Stadt Würzburg und die Bauverwaltung haben sich zu den Ermittlungen bekannt und betonen die Bedeutung einer gründlichen Untersuchung.

Die Würzburger Bevölkerung ist schockiert über das Unglück und zeigt Solidarität mit der Familie des verstorbenen Bauarbeiters. Die Trauer um den Verstorbenen ist groß und die Stadt Würzburg ist in Trauer gehüllt. Die Bauverwaltung und die Stadt Würzburg werden nun alle Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass ähnliche Unglücksfälle in Zukunft verhindert werden können. Die Sicherheit der Bauarbeiter ist oberstes Gebot und die Stadt Würzburg wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit auf den Baustellen zu gewährleisten





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