6 Alternativen zur RTX 5000 für Gaming

Dieser Artikel listet 6 Alternativen zur RTX 5000 auf, die für Gamer mit verschiedenen Budgets geeignet sind. Die Alternativen umfassen sowohl AMD- als auch Nvidia-Grafikkarten und bieten eine breite Palette an Leistungen und Funktionen.

Falls Sie nach der besten Preis-Leistungs-Karte für WQHD und leichtes 4K- Gaming suchen, ist die RX 7900 GRE die beste Wahl. Diese Grafikkarte kostet derzeit etwa 600 Euro und bietet mit 16 GB Videospeicher ausreichend Puffer für die nächsten Jahre. Mit der Radeon RX 7900 XT gibt es theoretisch noch eine leicht schnellere Option, die „nur“ 100 Euro mehr kostet. Dafür bekommt ihr 20 GB Videospeicher und mehr Leistung, wenn 4K eine Option wäre.

Allerdings müsst ihr beim Raytracing Abstriche machen. Die etwas teurere RTX 4070 (Super) liegt bei Raytracing in der führenden Position. \ AMDs einzige vollwertige und beste Alternative ist die RX 7900 XTX. Zumindest dann, wenn ihr für eine 4K-Grafikkarte nicht mehr als 1.000 Euro ausgeben möchtet. Die Grafikkarte bietet vollwertige 4K-Leistung oder hohe FPS-Zahlen in WQHD und kostet rund 900 Euro. Wollt ihr jedoch hauptsächlich auf WQHD (1440p), dann lohnt sich der Aufpreis für euch auf keinen Fall. Dann könnt ihr euch rund 200 Euro sparen. Grundsätzlich solltet ihr jedoch beachten: Wollt ihr die beste Raytracing-Performance und DLSS 4.0, dann kommt ihr nicht an Nvidias RTX 4080 vorbei. \Ihr wollt unbedingt Nvidia, die besten Features, hervorragende Raytracing-Leistung und am besten noch für 4K? Dann ist die RTX 4080 die derzeit beste Wahl. Dafür müsst ihr aber auch mindestens 1.200 Euro zahlen. Da die RTX 5090 und RTX 5080 derzeit ständig ausverkauft sind, steigen auch die Preise für die RTX 4080. Mit einer Ausstattung von 16 GB Videospeicher hat Nvidia ausnahmsweise nicht gespart und seiner Grafikkarte ausreichend VRAM für die Zukunft verpasst. Bei der RTX 3080 gab es damals scharfe Kritik wegen des nur 10 GB Videospeicher.





