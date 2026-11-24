Viele Apps galten auf Android-Smartphones lange als Pflicht. Doch inzwischen übernimmt Android zahlreiche Funktionen selbst und macht einige...

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Viele Apps galten auf Android-Smartphones lange als Pflicht. Doch inzwischen übernimmt Android zahlreiche Funktionen selbst und macht einige bekannte Anwendungen für viele Nutzer überflüssig. Wer nur die wichtigsten Features nutzt, spart sich dadurch nicht nur zusätzliche Apps, sondern oft auch unnötige Benachrichtigungen und belegten Speicherplatz. Die folgenden sechs Apps könnt ihr womöglich löschen.

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Ihr hört einen Song und wollt wissen, wie er heißt? Dafür braucht ihr auf vielen Android-Smartphones nicht mehr zwingend Shazam. Google bietet mitWer lediglich gelegentlich Musik identifizieren möchte, kann Shazam daher unter Umständen von seinem Smartphone werfen. Die App bietet allerdings zusätzliche Funktionen wie gespeicherte Song-Erkennungen, Playlists und Verknüpfungen zu Streamingdiensten.direkt und kann die darin enthaltenen Links oder Informationen öffnen.

Auf vielen Geräten gibt es zusätzlich einen entsprechenden Scanner in den Schnelleinstellungen. Eine separate QR-Code-App ist damit für die meisten einfachen Scans überflüssig. Spezielle Scanner können allerdings zusätzliche Funktionen mitbringen, etwa das Erstellen eigener QR-Codes, das Speichern von Scan-Verläufen oder die Verarbeitung bestimmter Barcode-Formate. Ein Passwortmanager ist grundsätzlich eine gute Idee – aber dafür braucht ihr nicht unbedingt eine zusätzliche App.

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Android und Chrome bringen mit dembereits eine integrierte Lösung für Passwörter und Passkeys mit. Gespeicherte Zugangsdaten können automatisch in Apps und auf Webseiten eingefügt werden. Wer nur seine Passwörter sicher speichern und automatisch ausfüllen lassen möchte, kommt damit möglicherweise ohne LastPass oder Bitwarden aus. Die spezialisierten Passwortmanager bieten allerdings je nach Dienst zusätzliche Funktionen, etwa umfangreiche Tresorverwaltung, Teilen von Zugangsdaten, Notizen oder Funktionen für Familien und Teams.

Ihr wollt den Bildschirm eures Smartphones aufnehmen? Dafür müsst ihr schon lange keine zusätzliche Recorder-App mehr installieren. Android bietet eineFür einen schnellen Blick auf Temperatur, Regenwahrscheinlichkeit oder die Wettervorhersage braucht ihr ebenfalls nicht zwingend eine eigene Wetter-App. Android beziehungsweise die Google-Dienste liefern Wetterinformationen direkt über Widgets, die Google-App und die Suche.

Wer nur wissen möchte, ob morgen die Sonne scheint oder es regnet, kann sich eine zusätzliche Wetter-App deshalb sparen. Wetter-Fans bekommen bei spezialisierten Apps allerdings deutlich mehr: etwa detaillierte Vorhersagemodelle,Die eine App, die auf fast jedem Android-Handy läuft und euren Akku killt