Landgericht Gera verurteilt Lehrer Marc-Lucas T. wegen schwerer Fälle von sexuellem Missbrauch und Kindespornografie zu sechs Jahren Freiheitsstrafe und Berufsverbot.

Das Landgericht Gera hat den 29-jährigen Lehrermarc-Lucas T. am vergangenen Wochenende zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der ehemalige Pädagoge unterrichtete zuletzt Mathematik und Sport am Orlatal-Gymnasium in Neustadt/Orla und wurde wegen schwerwiegender sexueller Straftaten verurteilt. Das Urteil umfasst zudem ein lebenslanges Berufsverbot für alle lehramtsbezogenen Tätigkeiten, nachdem er sich in 20 Fällen der sexuellen Nötigung und Belästigung von Schülerinnen schuldig bekannt hatte.

Umfang der Taten und Tatzeitraum

Marc-Lucas T. hat während des Prozesses, der größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, vollständig gestanden. Die Ermittler konnten ihm die Anfertigung von jugendpornografischen Inhalten in 17 Fällen nachweisen. Die Delikte ereigneten sich über einen Zeitraum von sieben Jahren, beginnend im Jahr 2017 und reichend bis hin zum August 2024.

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Die Taten fanden an verschiedenen Orten in Deutschland statt, darunter in Wittenberg, Jena und Berlin. Der letzte bekannte Vorfall, der zur Festnahme führte, geschah in Neustadt/Orla. Die Vielzahl der Opfer und die lange Dauer der Taten unterstreichen die Schwere der vom Gericht geahndeten Vergehen gegen Jugendliche.

Festnahme und Haftrahmen

Marc-Lucas T. wurde Anfang November 2025 in einem separaten Raum des Orlatal-Gymnasiums verhaftet. Seit diesem Zeitpunkt saß er in Untersuchungshaft. Während dieser Zeit deckten die Ermittler weitere Taten auf, die ursprünglich nicht bekannt waren. Die Haftstrafe wird ab der Haftentstehung angerechnet, was bedeutet, dass die bisherige Untersuchungshaft auf die sechsjährige Freiheitsstrafe angerechnet wird.

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Richter Harald Tscherner führte den Vorsitz im Prozess, der für die breite Öffentlichkeit nur eingeschränkt zugänglich war. Die Entscheidung, die Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen, diente dem Schutz der minderjährigen Opfer und Zeugen, die in diesem komplexen Fall eine zentrale Rolle spielten.

Verfahrensablauf und Ausnahmen

Gerichtssprecher Florian Förster-Ibara erklärte gegenüber der BILD, dass das Gericht einen geringen Teil der Tatvorwürfe von der Strafverfolgung ausgenommen hat. Diese Ausnahmen wurden mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft getroffen, die Vorwürfe gelangten somit nicht zur Aburteilung im Hauptverfahren. Diese prozessuale Entscheidung beschleunigte das Verfahren erheblich, da der Angeklagte geständig war.

Die frühe Urteilsverkündung steht im Kontrast zur ursprünglichen Planung, wonach mit einer Verurteilung erst Anfang Februar 2027 gerechnet wurde. Die Einigung auf das geständige Verfahren ermöglichte es der Justiz, das Urteil schneller zu fällen. Marc-Lucas T. wird die Strafe in einer Justizvollzugsanstalt absitzen müssen, wobei die genaue Unterbringung noch nicht öffentlich bekannt ist.

Rechtskraft und berufliche Folgen

Das Urteil ist bisher noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten, also die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft, haben das Recht, gegen das Urteil innerhalb gesetzlicher Fristen Berufung oder Revision einzulegen. Sollte keine weitere Rechtsmittel eingelegt werden, wird das Urteil nach Ablauf der Berufungsfrist rechtskräftig.

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Das verhängte Berufsverbot betrifft sämtliche Tätigkeiten im Lehramtsbereich. Dies umfasst nicht nur den Unterricht an Schulen, sondern auch andere pädagogische Tätigkeiten. Für die Schulgemeinschaft am Orlatal-Gymnasium und die Behörden in Neustadt/Orla stellt die Verurteilung einen schwerwiegenden Einschnitt dar, der zu Überprüfungen des Umgangsschutzes führen kann.