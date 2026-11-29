Trotz langer Suche fand die Tischlerei keinen Nachfolger. Warum der Abschied ihrem Chef besonders schwerfällt.

Silvester war für Volker Jöns schon einmal ein Wendepunkt. Nun schließt der Tischler seine Werkstatt in Bilschau, weil sich trotz langer Suche kein Nachfolger findet.

Silvester – irgendwie ist der letzte Tag im Jahr so etwas wie ein Schicksalstag für Volker Jöns. Zumindest, wenn es um seinen Beruf geht. Silvester 1997 war er das letzte Mal angestellt. Am 1.

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Januar 1998 hat er die Bilschauer Tischlerei von seinem Vater übernommen.