Nach einem schweren Unfall ist eine 65-Jährige in Leverkusen-Opladen gestorben. Sie wurde auf einem Zebrastreifen angefahren.

In Leverkusen-Opladen ist eine 65-Jährige nach einem Unfall gestorben. Zuvor war die Seniorin angefahren worden. An der gleichen Stelle war 2025 ein 11-jähriges Mädchen getötet worden.

Der Unfall passierte am Freitag gegen 12 Uhr: Laut Zeugen wollte die 65-jährige Seniorin die Kreuzung Berliner Platz/Bonner Straße überqueren. Da wurde sie von einem Auto angefahren und überrollt. Am Steuer saß laut Polizei ein 27-jähriger Fahrer. Die Frau war vor Ort noch wiederbelebt worden.

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In der Klinik erlag sie ihren Verletzungen. Die Bonner Straße war in beide Richtungen gesperrt, Polizeibeamte ermitteln den genauen Unfallhergang. Bereits im Januar 2025 war an gleicher Stelle ein 11-jähriges Mädchen angefahren und tödlich verletzt worden. Der Unfallverursacher, ein 25-Jähriger, war zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden.