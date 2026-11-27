Ein riesiger Fernseher fürs Wohnzimmer muss kein Vermögen kosten. Genau das zeigt der aktuelle Preis für diesen 65-Zoll-TV von Xiaomi.

Ein riesiger Fernseher fürs Wohnzimmer muss kein Vermögen kosten. Genau das zeigt der aktuelle Preis für diesen 65-Zoll-TV von Xiaomi. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Dank der hohen Auflösung und der Unterstützung von HDR10 liefert der Großbildfernseher von Xiaomi ein detailreiches Bild mit starken Kontrasten. Selbst in sehr dunklen oder hellen Filmszenen bleiben feine Nuancen erkennbar.

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Für eine flüssige Darstellung sorgt die integrierte Technologie zur Bewegungsglättung. Wer gerne Videospiele spielt, profitiert von einem speziellen Modus, der die Bildwiederholrate künstlich auf 120 Hertz erhöht. Das Herzstück des Fernsehers bildet das Betriebssystem Fire OS8. Damit verwandelt sich der Bildschirm in eine smarte Unterhaltungszentrale, die direkte Verbindungen zu Diensten wie Netflix, Prime Video und Disney Plus herstellt.