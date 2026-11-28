Wer Platz sparen will, braucht einen Waschtrockner – und bei Amazon gibt es gerade ein gutes Angebot von AEG.

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). Das entspricht einem Rabatt von 42 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.199 Euro. Das Gerät fasst bis zu 11 kg Wäsche beim Waschen und 6 kg beim Trocknen. Die Lieferung ist kostenlos.

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Der Waschtrockner arbeitet mit einer Beladungserkennung, die Wasser- und Energieverbrauch sowie die Laufzeit automatisch anpasst. Das sogenannte NonStop-Programm ermöglicht es, ein kg Wäsche innerhalb einer Stunde zu waschen und zu trocknen, ohne das Programm manuell wechseln zu müssen. Für größere Mengen wechselt das Gerät nach dem Waschgang automatisch in den Trocknermodus – auch bei empfindlichen Textilien wie Wolle oder Outdoor-Kleidung. Das Hygieneprogramm arbeitet mit Dampf und soll laut Hersteller 99,99 Prozent der Viren und Bakterien entfernen.