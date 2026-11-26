Ein Spieler aus dem Kreis Ludwigsburg gewinnt bei 6aus49 fast sieben Millionen Euro ohne Superzahl. Der Hauptjackpot bleibt unbesetzt und steigt auf rund 17 Millionen Euro für die Ziehung am Samstag.

Bei der letzten Ziehung der Lotto-Spielreihe 6aus49 hat ein Glücksspieler aus dem Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg einen erheblichen Gewinn erzielt. Der Spieler konnte sechs der sieben Gewinnzahlen korrekt vorhersagen, was zu einem Auszahlungsbetrag von knapp sieben Millionen Euro führte. Obwohl die notwendige Superzahl fehlte, gehört dieser Betrag zu den höchsten Auszahlungen in der jüngeren Geschichte dieser Spielvariante. Der Gewinn fällt in die Kategorie der zweithöchsten Gewinnklasse, da für den absoluten Jackpot sieben richtige Tipps erforderlich sind.

Detailed Gewinnzahlen und technische Abwicklung

Die mathematische Basis des Gewinns liegt in der spezifischen Kombination der gezogenen Zahlen. Der Gewinner setzte erfolgreich auf die Zahlen 3, 6, 14, 16, 24 und 43. Diese Kombination entsprach exakt den sechs Hauptzahlen, die bei der Mittwochsziehung vom Lotto ausgespielt wurden. Allerdings stimmte die angegebene Superzahl nicht mit der gezogenen Zahl 6 überein. Dies hat zur Folge, dass der Jackpot der Gewinnklasse 1 nicht ausgeschüttet wird, sondern für die nächste Runde zurückfließt. Die fehlende Superzahl definiert somit die Grenze zwischen dem absoluten Top-Gewinn und der hier vorliegenden Auszahlung.

Also read Lotto 6aus49: Jackpot von 15 Millionen Euro am Mittwoch gezogen

Die Identität des Gewinners bleibt zunächst anonym, da er oder sie ohne Nutzung einer Kundenkarte gespielt hat. Laut aktuellen Informationen von Lotto-Sprecherin Sandra Nörpel ist das Spielen ohne diese digitale oder physische Karte bei diesem Unternehmen noch nicht die Standardregel, aber der Gewinnanspruch bleibt hiervon unberührt. Der wichtige Schritt für den Gewinnberechtigten ist die Vorlage der gültigen Spielquittung. Sobald diese Dokumente vorgelegt und verifiziert wurden, erfolgt die Auszahlung des Geldbetrags in der Regel direkt per Überweisung auf das angegebene Konto.

Weitere Gewinnklassen und Teilnehmerzahlen

Neben dem hohen Einzelgewinn im Landkreis Ludwigsburg gab es bei dieser Ziehung auch in den unteren Gewinnklassen beachtliche Ausschüttungen. Insgesamt 40 Tipper hatten es geschafft, fünf der Hauptzahlen sowie die korrekte Superzahl zu treffen. Jeder dieser Gewinner erhielt einen Preis in Höhe von 10.765,80 Euro. Diese Gruppe der Gewinner befindet sich in der dritthöchsten Gewinnklasse und profitiert direkt von der Superzahl, die beim Hauptgewinner fehlte.

Advertisement

Advertisement

Ein noch größerer Personenkreis konnte sich über kleinere, aber signifikante Gewinne freuen. 253 Spieler hatten zwar die Superzahl falsch getippt, aber dafür fünf der sechs Hauptzahlen richtig erkannt. Für diese Kategorie wurde ein Gewinn von 5.073,50 Euro pro Person ausbezahlt. Diese Zahlen verdeutlichen, dass auch bei einem nicht geknackten Hauptjackpot viele Teilnehmer aus der Lotterie mit materiellen Belohnungen nach Hause gehen. Die Streuung der Gewinne zeigt die typische Verteilung bei der 6aus49-Spielstruktur.

Ausblick auf den steigenden Jackpot

Da der Hauptgewinn der Gewinnklasse 1 bei der Mittwochsziehung unbesetzt blieb, ist der Jackpot weiter angewachsen. Dies ist bereits das sechste Mal in Folge, dass die Kombination aus sechs Zahlen und der Superzahl nicht erraten wurde. Jeder nicht ausgeschüttete Top-Gewinn fließt in den folgenden Top-Jackpot ein und erhöht so die potenzielle Auszahlungssumme für die Spieler. Dies schafft eine Anreizstruktur, die viele Spieler dazu bewegt, an zukünftigen Ziehungen teilzunehmen.

Bei der nächsten Lotterieziehung am Samstag wird der Jackpot erneut ausgeschüttet werden, sofern jemand die volle Trefferquote erzielt. Die aktuelle Summe beträgt rund 17 Millionen Euro. Dieser Betrag stellt einen erheblichen finanziellen Anreiz dar und macht die kommende Ziehung zu einem besonders relevanten Ereignis für die Millionen von Spielern in Deutschland. Die Hoffnung auf diesen Coup treibt viele Spieler an, ihre Tipps für das kommende Wochenende zu aktualisieren und zu setzen.