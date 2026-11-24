Der Artikel ermutigt Mütter, sich selbst Geschenke zu machen, die ihnen Freude bereiten, ohne einen speziellen Anlass oder praktischen Nutzen zu benötigen. Es geht darum, lang gehegte Wünsche wie das Erlernen eines Instruments oder das Besuchen eines Konzertes endlich zu erfüllen und dabei den Fokus auf das eigene Glück und die Freizeit zu legen, anstatt auf die Bedürfnisse der Familie.

Hier kommen 7 Geschenke, die sich Mamas am besten selbst machen. Wünsche müssen nicht immer vernünftig sein und einen Anlass brauchen sie auch nicht immer.

Deshalb solltest du dir diese Dinge einfach erfüllen. Ich hab mir ein Schlagzeug gekauft. Einfach so. Naja, eigentlich gar nicht einfach so.

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Ich denke schon lange darüber nach, Schlagzeug spielen zu lernen. Der Wunsch ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Und ich hab mich letztens gefragt, warum ich eigentlich so lange darüber nachdenke, ob ich mir das kaufen darf. Also hab ich zugeschlagen.

Und jetzt schenke ich mir ein Schlagzeug. Warum teile ich das mit euch? Weil ich glaube, dass es eine sehr gute Idee für jede Mama ist. Vielleicht nicht unbedingt das Schlagzeug, aber etwas, das man schon lange möchte.

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Etwas, das nicht praktisch ist, nicht der Familie zugutekommt und keinen besonderen Zweck erfüllt. Etwas, das einfach nur Spaß macht und ganz allein dir gehört. Fernsehen, Süßigkeiten, Chaos: Diese Mama-Geständnisse fühlen wir alleInstrument, Nähmaschine, Töpferkurs, Spiegelreflexkamera oder Malset: Gibt es etwas, das du schon lange ausprobieren willst, bisher aber immer auf später verschiebst? Vielleicht ist ja Weihnachten ein guter Anlass, endlich damit anzufangen.

Und nein, du musst daraus kein Supertalent machen. Es muss auch nicht dein neues Lebensprojekt werden oder zur neuen Einnahmequelle. Es reicht völlig aus, wenn es Spaß macht. Gibt es etwas, das du gerne erleben oder anschauen möchtest, aber niemand aus deinem Umfeld teilt deine Begeisterung?

Dann mach’s alleine. Schau dir das Ballett an, geh zu dem Konzert oder buch den Städtetrip. Oder schnapp dir einfach eine Freundin und mach dir mit ihr einen schönen Abend, bei dem es nicht um die Kinder oder den stressigen Alltag geht.3. Etwas, das du dir immer wieder ausredest Die schöne Tasche, das besondere Parfüm, ein Schmuckstück oder die Kopfhörer, die du schon mehrfach in den Warenkorb gelegt und dann doch wieder herausgenommen hast.

Wenn du es dir leisten kannst und es dir Freude bereitet, muss es keinen doppelt und dreifachen praktischen Nutzen haben. Du darfst etwas besitzen, einfach, weil du es schön findest. Tanzen, Yoga, Kochen, Fotografie, eine neue Sprache oder ein Handwerkskurs, etwas zu lernen, von dem du noch keine Ahnung hast, kann sehr befreiend sein.

Außerdem triffst du dabei vermutlich Menschen, mit denen du nicht über Elternabende, Klassenarbeiten oder die nächste Familienfeier sprichst. Ein richtig guter Kaffee, ein bequemer Sessel, ein E-Reader, hochwertige Bettwäsche oder das schöne Geschirr, mit dem du seit Wochen liebäugelst – wenn es etwas gibt, was deinen Alltag schöner machen würde, was du dir bisher aber nicht gegönnt hast, dann ändere das. Man darf auch Dinge ersetzen, bevor sie den Geist aufgeben oder fast auseinanderfallen.6.

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Etwas herrlich Unvernünftiges Eine Karaoke-Maschine, ein Teleskop, ein Skateboard, eine Sofortbildkamera oder eben ein Schlagzeug, nichts davon ‚braucht‘ man wirklich, aber wenn du Lust darauf hast und die Anschaffung finanziell möglich ist, dann gönn sie dir. Nicht jedes Hobby muss einen tieferen Sinn haben. Warte nicht darauf, dass du endlich mal Zeit für den freien Nachmittag oder Abend hast, sondern nimm sie dir ganz bewusst.

Mach dir Zeit nur für dich zum Geschenk, bummle durch die Stadt, trink in Ruhe Kaffee, leg dich einfach hin oder lies in Ruhe das Buch. Hauptsache, du machst etwas für dich, ohne Listen oder andere To-dos im Kopf. Und ja, es ist auch immer eine finanzielle Frage, ob man sich etwas gönnen kann. Gerade die Weihnachtszeit ist für Familien mit Mehrausgaben verbunden.

Deshalb lässt sich nicht jeder Wunsch auch spontan erfüllen. In keinem Fall sollte er zu zusätzlichem Druck führen. Vielleicht kannst du deinen großen Wunsch auch erst einmal in einer kleinen Version umsetzen, als gebrauchtes Instrument oder in einer Schnupperstunde. Ich finde, wir dürfen uns ruhig öfter fragen, was wir gerne hätten und nicht immer nur, was gerade gebraucht wird oder was für die Familie sinnvoll ist.

Sondern was uns selbst ein bisschen glücklich macht. Und wenn die Antwort ein Schlagzeug ist, dann ist das eben so.