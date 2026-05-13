70. "Eurovision Song Contest" startet in Wien - Highlights und Enttäuschungen

Das Debüt des 70. "Eurovision Song Contest" in Wien brachte sowohl Freude als auch Enttäuschung mit sich. Unter den 15 Liedern, die das erste Halbfinale bestimmten, stehen nun zehn sicher für das Gesamtrazzamatazuschnitt. Vor allem Israels Teilnehmer Noam Bettan und ESC-Hoffnung Sarah Engels sorgten für große Begeisterung mit ihren Auftritten.

Die ganze Musikwelt schaut auf Wien ! Hier startete am Dienstagabend der 70.

"Eurovision Song Contest" (ESC). Unter den 15 Beiträgen im ersten Halbfinale stehen nun zehn sicher an das Finale. Israels Teilnehmer Noam Bettan (<28>) begeisterte mit seiner kraftvollen Stimme. Auch Sarah Engels (33) begeisterte mit einem umjubelten Auftritt und dem Arrangement ihres Songs "L’Amour Est Bleu".

Bei der zweiten Hälfte des Abends unterlagen die verbliebenen ESC-Hoffnungen Vicky (mit dem Song "Michelle" von Noam Bettan) und Sarah Engels. Noam Bettan begeisterte mit dem Song "Michelle", und Vicky sorgte mit ihrem Auftritt für Glamour pur. Sarah Engels zeigte ihre Performance zu ihrem Song "Fire" und sorgte für den Hammer mit ihrer Figur und ihrer Tanzkunst





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