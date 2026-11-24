„Oft liefen die Tränen.“ 💔 Anne Wünsche sagt, dass sie teilweise rund 700 Hasskommentare am Tag bekommt. Heute geht sie völlig anders damit um – und verdient sogar Geld mit dem Hate gegen sie. 👀

Unter ihren Posts landen regelmäßig Beleidigungen und fiese Kommentare – teilweise Hunderte am Tag. Früher brachte sie das zum Weinen, heute geht die Creatorin ganz anders damit um.

Mehr noch: Sie hat einen Weg gefunden, die Aufmerksamkeit ihrer Hater sogar zu Geld zu machen.steht seit 2011 in der Öffentlichkeit und hat sich längst daran gewöhnt, dass unter ihren Beiträgen nicht nur nette Worte stehen.

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„Unter jedem Bild oder Video sind rund 70 Prozent der Kommentare Hate und Kritik“, erzählt die Influencerin in einer Pressemitteilung, die RTL vorliegt. Ihre Posts kämen nicht selten auf 1.000 Kommentare und mehr. Ihre Rechnung:Eine Zahl, die sie inzwischen fast schon als Normalzustand empfindet: „Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich es eher merkwürdig finde, wenn mal nur Positives dasteht.

“ Am schlimmsten sei es für sie auf Instagram. Auf TikTok nehme sie deutlich weniger negative Reaktionen wahr. Besonders auffällig findet sie, dass einige Nutzer ihrer Einschätzung nach sogar eigene Fake-Accounts erstellen, um regelmäßig gegen sie zu schießen. Kritisiert werde dabei praktisch alles: ihr Aussehen, ihr Kleidungsstil, ihr Dating-Leben – vor allem aber ihre Arbeit auf Erotikplattformen und ihre Rolle als Mutter.

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Sätze wie „Wer will die schon kennenlernen?

“ oder „Die will keiner! “ seien für sie keine Seltenheit. „Früher hat es mich sehr beschäftigt, und oft liefen die Tränen“ , erinnert sie sich. Es habe Jahre gedauert, bis sie an den Punkt gekommen sei, an dem ihr die Kommentare nicht mehr wehtaten.

Diese Zeit habe „viele Tränen und Zusammenbrüche“ gekostet.

„Ich bin immer wieder aufgestanden und habe weitergemacht. Irgendwann hört es auf, wehzutun, und der Hass wird zur Motivation, zum Antrieb, noch mehr Vollgas zu geben.

“Erstes Treffen nach Gerichtsstreit! Anne Wünsche und Oliver Pocher geraten heftig aneinander Inzwischen geht Anne noch einen Schritt weiter: Sie versucht, aus der Aufmerksamkeit rund um ihre Person ein Geschäftsmodell zu machen. Dafür hat sie ein sogenanntes Clipper-Programm gestartet. Das Prinzip: Sie geht live, Teilnehmer schneiden kurze Szenen aus ihren Streams und veröffentlichen sie anschließend auf Social Media.

„Da ich polarisiere, bekommen sie schnell gute Klicks und Abonnenten“, erklärt sie. Anschließend könnten die Teilnehmer die Reichweite etwa mit Affiliate-Marketing monetarisieren. Und Anne Wünsche zahlt zusätzlich für erfolgreiche Clips. Ab 50.000 Aufrufen gebe es derzeit 10 Euro, ab 200.000 Views 90 Euro.

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Für eine Million Aufrufe winke außerdem eine Auszeichnung. Die bisher höchste Auszahlung an einen einzelnen Clipper habe bei 1.800 Euro gelegen. Ihre Botschaft an die Hater:Anne Wünsche an ihre Hater: „Bitte nicht aufhören“, sagt sie. Und diese Aufmerksamkeit lasse sich wiederum monetarisieren – etwa über ihre Onlinekurse, Erotikplattformen und Affiliate-Links: „Social Media ist quasi mein Funnel.

Ich habe gelernt, auf dieser Hate-Welle zu reiten und daraus Geld zu machen, statt zu heulen.

“ Auf den möglichen Vorwurf, damit Hass sogar noch zu belohnen, reagiert sie gelassen. Die Menschen würden nicht sie selbst hassen, sondern lediglich das Bild, das sie sich aus ihren Social-Media-Beiträgen von ihr gemacht hätten. Und was würde sie all den Menschen sagen, die seit Jahren negativ über sie schreiben? Ihre Antwort fällt deutlich aus: „Danke für all den Hass der letzten Jahre.

Er hat mir nicht nur Millionen aufs Konto gebracht, sondern mich auch stärker gemacht. Bitte nicht aufhören.

“ Anderen Creatorinnen, die unter Hass im Netz leiden, gibt sie vor allem einen Rat mit: negative Kommentare nicht persönlich nehmen und sich nicht für fremde Menschen verbiegen.