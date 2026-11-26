Wer schon immer mal das Batmobil aus The Dark Knight nachbauen und fahren wollte, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu.

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Das Lego Technic Batmobile Tumbler bringt eines der markantesten Fahrzeuge der Filmgeschichte zu euch nach Hause. Amazon bietet das ferngesteuerte Modell aktuell für 123,55 Euro an – an der Kasse werden aber noch einmal 6,18 Euro abgezogen, sodass ihr am EndeDas Batmobile besteht aus 719 Teilen und misst aufgebaut 31 Zentimeter in der Länge, 17 Zentimeter in der Breite und elf Zentimeter in der Höhe. Die Steuerung erfolgt, die für iOS und Android verfügbar ist.

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Über die App lassen sich nicht nur Lenkung und Geschwindigkeit regeln, sondern auch die integrierten Lichter einschalten. Eine Besonderheit ist der Düsenantrieb, der dem Modell einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub verleiht, genau wie im Film The Dark Knight. Der Akku ist im Set enthalten und lässt sich über USB-C aufladen. Das passende Kabel müsst ihr allerdings selbst besorgen, falls ihr keines zur Hand habt.erfüllen.