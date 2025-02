73-Jähriger nach Haus-Einsturz in Stutensee gestorben

Ein Mann wurde aus den Trümmern seines Hauses gerettet, starb jedoch kurz darauf an seinen Verletzungen.

Ein 73-jähriger Mann ist in Stutensee bei Karlsruhe sechs Stunden unter den Trümmern seines Hauses gefangen gewesen, bevor er von Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks ( THW ) und der Feuerwehr gerettet wurde. Die Rettung skette schien erfolgreich zu verlaufen, da der Mann ansprechbar war und ins Krankenhaus gebracht wurde. Doch kurz darauf verstarb er an seinen Verletzungen. Das Unglück ereignete sich am frühen Morgen.

Nach Angaben der Polizei wurde das Haus durch eine Explosion stark beschädigt. Ein Anwohner meldete das Unglück der Polizei, nachdem er durch den Einsturz geweckt wurde. Die Ursache des Einsturzes ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass es möglicherweise mit einem Gasleck zusammenhängen könnte.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Einsturz Haus Karlsruhe THW Rettung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Haus in Stutensee Einsturz: Mann stirbt bei ExplosionEin Haus ist in Stutensee, Baden-Württemberg, eingestürzt, nachdem es zu einer Explosion kam. Ein 73-jähriger Mann wurde unter den Trümmern gefunden und starb später an seinen Verletzungen.

Weiterlesen »

Stutensee: Nach Hauseinsturz verschütteter Mann in Stutensee stirbt nach RettungKurz nach der Rettung aus seinem eingestürzten Haus in Stutensee bei Karlsruhe ist ein 73-Jähriger gestorben. Der Mann war bei dem Einsturz am frühen Morgen sechs Stunden unter Trümmern eingeschlossen gewesen. In einer aufwendigen Aktion von Technischem Hilfswerk (THW) und der Feuerwehr war er gegen Mittag geborgen worden.

Weiterlesen »

73-Jähriger nach Hauseinsturz in Stutensee gerettetEin 73-Jähriger wurde nach einem Einsturz seines Wohnhauses in Stutensee gerettet. Das Haus war in sich zusammengestürzt, nach einer Explosion. Der Mann wurde in einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Weiterlesen »

Haus in Stutensee eingestürzt! Mann unter Trümmern begrabenBevor das Haus einstürzte, soll es darin gebrannt haben. Die Feuerwehr ist im Einsatz, versucht, den unter den Trümmern begrabenen Mann zu befreien.

Weiterlesen »

Einsturz in der Türkei: Zwei Tote bei Wohnhaus-Einsturz in KonyaIn der türkischen Provinz Konya ist ein vierstöckiges Wohngebäude eingestürzt, wodurch zwei Menschen ums Leben kamen. Drei Personen wurden verletzt. Die Ursache des Einsturzes ist noch unklar. Die Rettungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Vorfall wirft erneut Fragen zum Thema Gebäudesicherheit in der Türkei auf.

Weiterlesen »

Einsturz ging wohl Explosion voraus: Bewohner in eingestürztem Haus in Baden-Württemberg eingeschlossenAm frühen Morgen wird der Polizei ein Hauseinsturz in Baden-Württemberg gemeldet. Zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben. Ein Mann wurde eingeschlossen, ist aber offenbar ansprechbar.

Weiterlesen »