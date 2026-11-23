Janarino Ferreira dos Santos wird nach elf Tagen im brasilianischen Regenwald gerettet. Der Alzheimer-Patient überlebte dank seiner Erfahrung als Goldsucher.

Janarino Ferreira dos Santos, ein 74-jähriger Mann mit Alzheimer, wurde am Freitag nach elf Tagen im Amazonas-Regenwald in Brasilien lebend gefunden. Rettungskräfte retteten den Alten aus dem Bundesstaat Amapá, rund zehn Kilometer von dem Ort entfernt, an dem er zuletzt gesichtet worden war. Dieser bemerkenswerte Überlebensbericht hebt die Fähigkeiten des Patienten hervor, der in der Wildnis zurechtkam.

Details zur Rettung im Regenwald

Janarino Ferreira dos Santos war am 10. November in der Nähe der Stadt Macapá verschwunden, der Hauptstadt des nordbrasilianischen Bundesstaats Amapá. Suchtrupps hatten den alten Mann tagelang nicht finden können. Die Enkelin des Verschollenen veröffentlichte neun Tage nach seinem Verschwinden ein Video, in dem sie die Behörden aufforderte, die Suche nicht einzustellen. Sie bat eindringlich: "Vergessen Sie uns nicht, vergessen Sie Großvater nicht".

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Überleben durch Erfahrung als Goldsucher

Laut örtlichen Medienberichten hatte Janarino Ferreira dos Santos in der Vergangenheit als informeller Goldsucher im Amazonas gearbeitet. Diese Erfahrung half ihm, im dichten Regenwald zu überleben, indem er Wildfrüchte aß und Wasser aus Quellen trank. Er richtete sich aus Blättern Nachtlager ein, von denen improvisierte Lagerstätten bei seiner Auffindung entdeckt wurden.

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Ein Retter sagte dem brasilianischen Nachrichtenportal g1, dass Fußspuren gezeigt hätten, der Mann sei im Kreis gelaufen. Janarino Ferreira dos Santos überlebte, indem er Buriti-Früchte, die von einer Palme stammen, verzehrte. Aufnahmen zeigen einen verwirrt wirkenden alten Mann, der nur in Unterwäsche gekleidet ist, während er auf einer Bahre aus dem Wald getragen und in ein Krankenhaus gebracht wird.