75. Berlinale: politische Debatten und Glamour

Die 75. Berlinale startet mit Fokus auf politische Themen, trotz der Vorjahres-Kontroversen. Die Corona-Pandemie hat die Welt in den letzten Jahren stark beeinflusst. Die Berlinale reflektiert die Herausforderungen und Chancen der Gegenwart. Die diesjährige Berlinale verspricht spannende Diskussionen und Filmprogramme.

75. Berlinale – Internationale Filmfestspiele Berlin - Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestival s der Welt. Zum Start der neuen Ausgabe wird die Berlinale ihre politischen Debatten vorerst nicht los. Doch ein bisschen mehr Glamour soll es auch geben. Trump, die bevorstehende Bundestagswahl und Sorgen vor rechtsextremen Tendenzen: Die Berlinale scheut sich trotz des Eklats im Vorjahr weiterhin nicht vor politischen Debatten.

„Ich denke, wir sollten keine Angst vor Gesprächen haben“, sagte Berlinale-Chefin Tricia Tuttle bei der Eröffnungs-Pressekonferenz, die von politischen Themen bestimmt war. Die Berlinale endet am 23. Februar, dem Tag der vorgezogenen Bundestagswahl. In den USA verursacht Präsident Donald Trump seit seinem Amtsantritt Irritationen. Entsprechend düster ist der Befund von Jury-Präsident Todd Haynes, der selbst US-Amerikaner ist: „Wir befinden uns derzeit in den Vereinigten Staaten, aber auch weltweit in einer besonderen Krise.“ Hat das Festival da keine Angst, Politik könnte wieder das gesamte Programm überschatten? Tuttle wirkt gelassen. Die Welt sei „ein schwieriger Ort“, da wäre es nachvollziehbar, wenn einiges davon in den Gesprächen, die während des Festivals stattfinden, zum Vorschein komme.Tuttle bezeichnete die Berlinale sogar als „Akt des Widerstands gegen all die Ideen, perverse Ideen“, die Parteien am äußeren Rand weltweit und in Europa verbreiteten. Von „Widerstand“ sprach auch der französisch-marokkanische Filmemacher Nabil Ayouch, der Teil der Jury ist. Und ergänzte: „Wir müssen also radikal sein. Wir müssen stark sein in unseren Entscheidungen, in unseren Filmen.“ Auch die deutsche Regisseurin Maria Schrader („She Said“) ist Teil der Jury. Sie sagte, die Berlinale sei eigentlich ein guter Ort, um offene, auch kontroverse Debatten zu führen und Fragen zu stellen. „Wir müssen keine plumpen Antworten geben“, sagte sie angesprochen auf die eskalierte Debatte um Antisemitismus-Vorwürfe bei der Gala des Vorjahres.Vielmehr gehe es darum, differenziert in Debatten zu gehen - und auch Widersprüche auszuhalten, sagte Schauspieler Lars Eidinger bei der Pressekonferenz zum Eröffnungsfilm „Das Licht“. „Das wäre für mich das erklärte Ziel von diesem Festival.“ „Es vergeht ja kein Tag im Moment, an dem man nicht sich politisch und gesellschaftlich zu der Zeit verhält und darüber diskutiert“, sagte Eidinger. Dadurch, dass man mittlerweile dazu aufgerufen sei, in eindeutige Positionen zu gehen und sehr komplexe Vorgänge in Statements oder Posts zu verpacken, laufe man Gefahr, die Tiefe dessen zu unterlaufen und in Extremen zu denken. Zumindest, was die Eröffnungsgala betrifft, verspricht die Berlinale dieses Jahr aber auch mehr Glamour. Der Ablauf wurde gestrafft, Reden von politischen Amtsträgern soll es nicht geben. Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton soll bei der Eröffnungsgala mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Der oscarnominierte Regisseur Edward Berger („Konklave“) hält die Laudatio. Als Weltpremiere eröffnet der neue Film „Das Licht“ des deutschen Regisseurs Tom Tykwer die Filmfestspiele. In den Hauptrollen rund um die Geschichte einer zerrissenen Berliner Familie sind Eidinger und Nicolette Krebitz zu sehen, deren Leben durch eine syrische Haushälterin verändert wird. Tykwer greift dabei aktuelle Themen der heutigen Zeit wie etwa den Klimaschutz und Generationskonflikte auf. Die Eröffnungsgala und der Film werden dieses Mal live in Kinos in sieben deutschen Städten übertragen - darunter Düsseldorf, Leipzig und München. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die US-Amerikanerin Tuttle leitet sie dieses Jahr zum ersten Mal. 19 Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären. Zu den großen Stars der Berlinale zählt in diesem Jahr der oscarnominierte Hollywoodschauspieler Timothée Chalamet (29, „Dune“), der am Freitag in der Hauptstadt sein Bob-Dylan-Biopic „Like A Complete Unknown“ vorstellt. Einen Tag später - am Samstag - kommt Robert Pattinson für seinen neuen Science-Fiction-Film „Mickey 17“.75. Berlinale – Internationale Filmfestspiele Berlin - Die Internationale Jury der Berlinale hat sich heute in einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten und Journalistinnen gestellt. - Foto: Hannes P. Albert/dpa 75. Berlinale – Internationale Filmfestspiele Berlin - US-Regisseur Todd Haynes leitet die internationale Jury. - Foto: Hannes P. Albert/dpa Vor der Berlinale - Aufbauarbeiten - Am Potsdamer Platz wurde bereits der Teppich für die Stars ausgerollt. (Archivbild) - Foto: Sebsstian Gollnow/dpa Vor der Berlinale - Aufbauarbeiten - Die Berlinale gehört zu den großen Filmfestivals der Welt. (Archivbild) - Foto: Elisa Schu/dpa Tilda Swinton - Tilda Swinton wird bei der Berlinale mit dem Goldenen Ehrenbären geehrt. (Archivbild) - Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa Tricia Tuttle - Tricia Tuttle leitet die Berlinale dieses Jahr zum ersten Ma





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Berlinale Filmfestival Politik Glamour Tilda Swinton Tricia Tuttle Tom Tykwer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Berlinale-Leserjury 2025: Die sieben VerschworenenBevor sie den besten Film aus der Forum-Sektion kürt, sitzt unsere siebenköpfige Tagesspiegel-Leserjury ab Donnerstag über 42 Stunden zusammen im Kino.

Weiterlesen »

Die Zukunft der Rente und weitere NachrichtenDer Artikel behandelt verschiedene Themen wie die Zukunft der Rente in Deutschland, die steigenden Polizeikosten für Fußballvereine, die politische Unterstützung für Donald Trump durch die Village People, die Hoffnung auf ein Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas, die militärische Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, die Sicherheitsbedenken in der Ostsee, die Ermittlungen gegen die AfD Karlsruhe wegen Volksverhetzung, die mögliche Übernahme von TikTok durch Elon Musk, die Entdeckung einer neuen Riesenasselart, die Teilnahme an der Bundestagswahl und die neue Einschätzung zum Fall Trump durch den Sonderermittler.

Weiterlesen »

Die Wähler sind die Letzten, die über die Zukunft der Politik entscheidenDer Autor kritisiert die Politik der AfD und deren Unterstützung für rechtswidrige Vorschläge. Er argumentiert, dass die Zusammenarbeit mit der AfD die Demokratie in Gefahr bringt und die gemeinsame Zukunft der Europäischen Union gefährdet. Der Autor plädiert für einen entschlossenen Eingriff in die Asyl- und Einwanderungspolitik, um die Sicherheit der Menschen in Deutschland zu gewährleisten.

Weiterlesen »

Berlinale präsentiert Programm mit Hollywood-Glamour und deutschen StarsTricia Tuttle, die neue Intendantin der Berlinale, stellte ihr Debütprogramm vor. Prominente Gäste wie Margaret Qualley, Andrew Scott, James Mangold, Timothée Chalamet, Robert Pattinson und Benedict Cumberbatch sorgen für Hollywood-Glamour. Deutsche Stars wie Julia Jentsch, Hanna Schygulla, Edgar Reitz und Lars Eidinger sind ebenfalls dabei. Tuttle präsentiert ein lässigeres und unkonventionelleres Programm mit dem Fokus auf Debütfilme und einem neuen Wettbewerb „Perspectives“.

Weiterlesen »

Deutschland: Demokratische Herausforderungen und WirtschaftskrisenDer Artikel analysiert die aktuellen politischen Debatten und Herausforderungen in Deutschland. Es wird auf den zunehmenden Polarisierungsprozess in der Politik hingewiesen und die Gefahr für die Demokratie durch Diffamierung und Verdächtigungen diskutiert. Gleichzeitig werden die Wirtschaftsprobleme Deutschlands, wie die steigende Arbeitslosigkeit, die schwierige Lage der Wirtschaft und die rasant steigenden Lebensmittelpreise, kritisiert. Es wird appelliert, die politische Debatte auf die dringendsten Probleme wie Wachstum, Jobs, Inflation und gesellschaftspolitische Fragen zu fokussieren, da diese die politische und gesellschaftliche Stabilität sowie das Wohlergehen der Bürger beeinflussen.

Weiterlesen »

Widerstand, Wahlen und Weltstars - Berlinale 2025 startetZum Start der neuen Ausgabe wird die Berlinale ihre politischen Debatten vorerst nicht los. Doch ein bisschen mehr Glamour soll es auch geben.

Weiterlesen »