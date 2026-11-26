Nach dem Tod von Mietern bleiben Wohnungen oft monatelang unzugänglich. Warum das Tausende Wohnungssuchende trifft.

Wohnungsnot in Hamburg – und gleichzeitig stehen Hunderte Genossenschaftswohnungen nach dem Tod der Mieter leer! Schuld sind nach Angaben der Wohnungswirtschaft überlastete Nachlassgerichte. Rund 750 hochbegehrte Wohnungen verstorbener Mieter könnten nicht neu vermietet werden.

Laut einer aktuellen Umfrage des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen klagen 92,9 Prozent der befragten Hamburger Unternehmen über zu lange Gerichtsverfahren. Nachlassverfahren dauern durchschnittlich 8,86 Monate, Räumungsverfahren 7,04 Monate. Derzeit bearbeiten die acht Hamburger Nachlassgerichte rund 650 Nachlass- und 360 Räumungsverfahren. Die Folge: Etwa 750 günstige Genossenschaftswohnungen sind blockiert, weil immer öfter keine Erben auffindbar sind, oder die Hinterbliebenen die Erbschaft ausgeschlagen haben.

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Das Problem: In solchen Fällen dürfen die Vermieter ohne einen Bescheid des Nachlassgerichtes die leer stehende Wohnung nicht einmal betreten, geschweige denn räumen und renovieren. In den so blockierten Wohnungen könnten nach Verbandsangaben rund 1500 Menschen leben. In Harburg stapeln sich die Akten Wie groß die Probleme sind, zeigte bereits eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten André Trepoll aus dem Sommer 2025. Laut Senatsantwort kamen alleine am Nachlassgericht Harburg Ende April 2025 durchschnittlich 414 unbearbeitete Fälle auf einen Sachbearbeiter.