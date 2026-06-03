79-jähriger Deutscher nach einem Monat in Mallorca-Wohnung tot aufgefunden

Ein deutscher Rentner wird nach wochenlangem Fehlen tot in seiner Ferienwohnung auf Mallorca gefunden. Die Todesursache scheint natürlich, doch die Umstände bleiben rätselhaft.

Ein 79-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde am Mittwochmittag tot in seiner Strandwohnung in Port d'Andratx auf Mallorca entdeckt. Die Feuerwehr musste über den Balkon in die Wohnung im zweiten Stock gelangen, nachdem die Tür nicht geöffnet wurde.

Der Vermieter hatte die Guardia Civil alarmiert, weil er den Mieter seit mehreren Tagen nicht erreichen konnte und ein stark fauliger Geruch aus der Wohnung drang. Bei der Leichenöffnung wurde festgestellt, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben war und bereits seit etwa einem Monat tot lag. Der Verstorbene lebte seit Jahren in der Region, galt als zuverlässig und die Miete war immer pünktlich gezahlt worden. Diesmal reagierte er jedoch nicht auf Anrufe und öffnete nicht die Tür.

Der Einsatz wurde von Dutzenden Schaulustigen, Anwohnern und zufällig vorbeikommenden Touristen beobachtet, die sich am Straßenrand versammelten. Die genauen Umstände sowie die identität des Verstorbenen werden derzeit von den Behörden ermittelt





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