8. Mai als Feiertag: Hamburger Linksfraktion scheitert erneut

Die Hamburger Linksfraktion hat erneut versucht, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Der Antrag stieß in der Zivilgesellschaft auf breite Zustimmung, doch SPD und Grüne lehnen ihn ab.

Der 8. Mai , der Tag der Befreiung von der Nazidiktatur , ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag . Obwohl die Idee in der Zivilgesellschaft breite Zustimmung findet, scheitert der Antrag der Linksfraktion in der Hamburg er Bürgerschaft erneut. Der Antrag, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu erklären, wird am Mittwoch in der Bürgerschaft eingebracht. Die Linksfraktion kämpft seit Jahren für diesen Tag, besonders in Erinnerung an Esther Bejarano, die 2021 im Alter von 96 Jahren starb.

Bejarano war eine Überlebende des Holocaust und setzte sich für die Etablierung des 8. Mai als Feiertag ein.Die Linksfraktion unterstreicht die Bedeutung des Tages als Tag der Befreiung und mahnt an, dass die Erinnerung an die Vergangenheit entscheidend für die Zukunft der Demokratie ist. Sie betont, dass es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt gebe, um diesen Tag als Feiertag anzuerkennen. Die Initiative findet Unterstützung von Organisationen wie dem Auschwitz-Komitee, der Vereinigung „Omas gegen Rechts“ und der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Verdi erinnert in einer Pressemitteilung daran, dass sie diesen Antrag bereits seit 2015 unterstützt. Ole Borgard, stellvertretender Verdi-Landesleiter, sieht in dem Feiertag einen wichtigen Schritt für eine würdige und zukunftsgerichtete Erinnerungskultur. Doch trotz der Unterstützung aus der Zivilgesellschaft scheitern die Chancen des Antrags im Hamburger Parlament. Die SPD und die Grünen, obwohl beide parteiintern Beschlüsse favorisieren, lehnen den Antrag ab. Sie begründen dies mit der Notwendigkeit einer breiten gesellschaftlichen Debatte und der Koordination mit den norddeutschen Bundesländern. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Kienscherf sieht die aktuelle Phase als ungeeignet für die Debatte, da sie mitten im Wahlkampf liegt. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Jennifer Jasberg teilt diese Position und betont die Wichtigkeit einer langfristigen, tragfähigen und breit akzeptierten Entscheidung. Dies bedeutet, dass der Antrag erneut auf die lange Bank geschoben wird. Artur Brückmann vom „Hamburger Ratschlag für den 8. Mai als Feiertag“ beklagt dies und sieht im 80. Jahrestag der Befreiung einen besonders passenden Zeitpunkt für die Etablierung des 8. Mai als Feiertag.





mopo

8. Mai Feiertag Linksfraktion SPD Grüne Befreiung Nazidiktatur Hamburg

