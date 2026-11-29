Wer nach einem richtig guten Musikfilm sucht, sollte heute Abend den Fernseher einschalten.

8 Oscar-Nominierungen: Blockbuster über den vielleicht größten Musiker aller Zeiten läuft heute im TV Manche Musik-Stars sind in die Geschichte eingegangen und prägen auch noch lange nach ihrem Tod die Welt mit ihren Songs und Performances.

Neben Freddie Mercury und Michael Jackson gehört in diese Riege auch auf jeden Fall der King des Rock'n'Roll, Elvis Presley. Im Jahr 2022 machte es sich der visionäre Regisseur Baz Luhrmann deshalb zur Aufgabe, das Erbe des Musikers neu zum Leben zu erwecken und erschuf mit"Elvis" ein bildgewaltiges Biopic mit Austin Butler in der Hauptrolle des legendären Sängers.

Advertisement

"Elvis" erzählt den Aufstieg und die Karriere von Elvis Presley , der in den 1950er‑Jahren vom jungen Musiker aus einfachen Verhältnissen zum weltweiten Rockstar wird. Im Mittelpunkt steht dabei auch die komplizierte Beziehung zu seinem langjährigen Manager Colonel Tom Parker Der Film begleitet Elvis durch seine größten musikalischen Erfolge, seine legendären Bühnenauftritte und den enormen Druck des Ruhms. Gleichzeitig zeigt er die gesellschaftlichen Veränderungen in den USA, die seine Musik und sein Auftreten geprägt haben.