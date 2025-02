80 Jahre nach dem Cottbus-Bombenangriff: Erinnerungen an den Tag der Katastrophe

Zwei Überlebende des alliierten Luftangriffs auf Cottbus im Februar 1945 erinnern sich an den Tag der Katastrophe. Sie berichten von Verlust, Flucht und den traumatischen Erlebnissen des Krieges.

80 Jahre nach dem alliierten Luftangriff auf Cottbus im Februar 1945 erzählen der Sohn und die Nichte des damaligen Wohnungsinhabers ihre Erinnerungen . Der Angriff mit über 400 amerikanischen Flugzeugen zerstörte große Teile der Stadt. Etwa 1.000 Menschen starben, weitere 2.500 wurden verletzt und über 13.000 obdachlos. Der Vater und seine Schwester überlebten mit Glück in einem Luftschutzkeller. Ihr Haus wurde zerstört, nur ein Koffer mit wenigen Habseligkeiten blieb erhalten.

Trotz ihres damaligen Alters - er war noch nicht sechs, sie fast vier Jahre alt - erinnern sie sich noch genau an den Tag: die Sonne, den blauen Himmel und dann die Katastrophe. Sie sahen tote Menschen, die nicht rechtzeitig in den Schutzraum gekommen waren, und hörten das Schreien eines Babys. Die Familie flüchtete nach Klein Gaglow, dann nach Thüringen. Die Erlebnisse der Heimat- und Obdachlosigkeit, des häufigen Wohnortwechsel sind Teil ihrer Geschichte. Krieg, Tod, Flucht und Vertreibung gehören für Menschen in Europa auch heute wieder zu ihrem Alltag - die Ukraine ist nicht weit





