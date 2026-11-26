Die Münchner nehmen für die neue Heimat ihrer Fußballerinnen in Unterhaching richtig Geld in die Hand.

Die Münchner nehmen für die neue Heimat ihrer Fußballerinnen in Unterhaching richtig Geld in die Hand. Klotzen für die Fußballerinnen: Der FC Bayern nimmt für eine goldene Zukunft seiner Double-Siegerinnen richtig viel Geld in die Hand.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister plant am Standort Unterhaching Investitionen in Höhe von 80 Millionen Euro. Das bekräftigte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Donnerstag bei einem Ortstermin. 60 Millionen entfallen demnach auf den Um- und Ausbau des Stadions, 20 Millionen auf das geplante Leistungszentrum.

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„Wir haben Großes vor“, sagte Dreesen: „Wir wollen uns in der internationalen Spitze etablieren – dazu gehört die richtige Infrastruktur. Deswegen haben wir uns dieses große Projekt vorgenommen.