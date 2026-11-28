'Fiedy' war selbst lange eine Party- und Musikclub-Maus, nun bringt er jeden 3. Freitag im Monat andere Menschen auf die Tanzfläche mit großem Erfolg. Bei der Seniorendisco kommen meist 50 - 70 Leute und der Eintritt ist frei.

Sie schaffen Platz, um zu tanzen. Sie, das sind Frauen im Begegnungszentrum in der Gemeinde Uplenge n, mitten in Ostfriesland. Denn der Veranstaltungsraum wird heute die Partylocation.

Der DJ ist auch schon da. Friedrich Renken, genanntFiedy", ist 80 Jahre. Einmal im Monat legt er ehrenamtlich auf. Er setzt ausschließlich auf CDs.

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"Ich hab welche dabei, die sind 40 Jahre alt - aber original", erzählt er. "Und die Musik kommt nach wie vor gut an. Wenn ich so eine neue Coverversion habe, gefällt diese mir selbst auch nicht.