Eine 84 Jahre alte Frau wird aktuell in der Oberpfalz vermisst. Nachdem sie nicht wie vereinbart in ihrem Zuhause angetroffen werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe auf der Suche nach der Frau.

- Eine 84 Jahre alte Frau wird aktuell in der Oberpfalz vermisst. Nachdem sie nicht wie vereinbart in ihrem Zuhause angetroffen werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe auf der Suche nach der Frau.

Seit Mittwoch, 25. November 2026, wird eine 84-jährige Frau aus Etzenricht im Landkreis Neustadt an der Waldnaab vermisst. Wie die Polizei aus der Oberpfalz in einer Mitteilung am Nachmittag erklärt, war die vermisste Sieglinde B. am Mittwoch gegen 11.30 Uhr nicht wie vereinbart in ihrem Zuhause anzutreffen. Daraufhin rief eine Verwandte die Polizei und verständigte die Beamtinnen und Beamten über den Vermisstenfall.

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Da Verwandte, als auch die Polizei, nicht ausschließen können, dass sich die vermisste 84-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nun auch die Bevölkerung um Hinweise in dem Vermisstenfall gebeten. Voraussichtlich sei die Frau zu Fuß unterwegs, heißt es in der Mitteilung weiter. Die vermisste Sieglinde B. wird als circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben, zudem hat sie kurze graue Haare.

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Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie laut Angaben der Polizei eine weinrote Steppjacke mit schwarzer Kapuze getragen haben. Mögliche Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Neustadt a. d. Waldnaab unter der Telefonnummer 09602/9402-0 oder jede andere Polizeidienststelle, sowie der Polizeinotruf 110 entgegen.