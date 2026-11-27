Ein Verkaufsstand wird beschädigt, ein Händler gefährdet. Warum der Senior in der Fußgängerzone landete.

Ein 84-Jähriger hat sich auf den Wochenmarkt in Neumünster verirrt, einen Verkaufsstand beschädigt und einen Händler gefährdet. Er beschädigte einen Verkaufsstand, gefährdete einen Händler und fuhr anschließend einfach weiter: Ein 84-Jähriger hat sich am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug auf den Wochenmarkt in Neumünster verirrt.

Nun ist der Senior seinen Führerschein vorerst los. Gegen 10.05 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug auf dem Wochenmarkt am Großflecken gemeldet. Wie sich schnell herausstellte, hatte sich der 84-Jährige in der Fußgängerzone verfahren – laut Polizei vermutlich aufgrund körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen. Der Senior beschädigte mit seinem Fahrzeug einen Verkaufsstand und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

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Ein Standbetreiber wurde durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet, blieb aber unverletzt. Rollerfahrer kracht in geparktes Auto – 19-Jähriger ohne Früherschein schwerverletztDie Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht. Der Führerschein des Seniors wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.