84-jähriger Rollstuhlfahrer erschießt seine 69-jährige Frau mit seiner Pistole

Ein 84-jähriger Rollstuhlfahrer hat seine 69-jährige Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung in Lichtenrade erschossen. Der Mann wurde festgenommen und soll Aggressionsschueche wegen einer Alzheimererkrankung haben.

Waffen waren sein Leben. Und ausgerechnet durch eine seiner Pistolen sollte nun am Pfingstsonntag seine Ehefrau ums Leben kommen. Ein 84-jähriger Rollstuhlfahrer hat ersten Erkenntnissen nach seine 69-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung in Lichtenrade erschossen.

Der Mann wurde festgenommen. Er soll Aggressionsschueche wegen einer Alzheimererkrankung haben. Seit 25 Jahren wohnten Silvia und Jens G. in der Wohnung an der Hilbertstrasse. Die Mietergemeinschaft ist stabil, man trifft sich in unterschiedlichen Konstellationen regelmäßig zum Kaffeegedeck.

So war es auch für den Sonntag um 13 Uhr geplant. Doch als Silvia nicht wie vereinbart bei ihren Nachbarn erschien und es auch am Nachmittag noch kein Lebenszeichen von ihr gab, verschafften sich die Freunde mit einem Zweitschluek des Hausmeisters Zutritt zu der Wohnung. Sie fanden Jens G. auf seinem Bett sitzend und bemerkten, dass die Tür zu einem Zimmer mit Seilen gesichert war.

In dem Zimmer lag Silvia G. tot auf dem Klappsofa, in ihrer Brust klaffte ein Einschussloch. Auf die Frage an den Mann, ob er seine Frau erschossen habe, soll er nicht reagiert, sondern ihnen nur seine Pistole gezeigt haben. Das war um 16 Uhr. DieIn den Räumen wurden nach BILD-Informationen mehrere sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass der todliche Schuss um 5.45 Uhr gefallen war – eine Zeugin hatte den Knall zwar gehoert, konnte ihn aber nicht dem Haus zuordnen. Jens G. wurde mit einer spastischen Behinderung geboren. Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, wurde ihm vor vier Jahren der Führerschein entzogen, und er war auf den Rollstuhl angewiesen. Seinem Hobby, dem Schiessen in einem Schiessverein, konnte er nicht mehr nachkommen.

Warum er dennoch vor einem Jahr bescheinigt bekam, weiterhin im Besitz der Waffen sein zu durfte, möchten nun die Beamten der 8. Mordkommission klären. Nach Angaben eines Nachbarn war bekannt, dass er unter Gedächtnisverlust litt und Aggressionsanfaelle hatte





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