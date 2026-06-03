Die neue Serie 9-1-1: Nashville beginnt am 13. Januar und wird im Atem 1 ausgestrahlt. Chris O'Donnell führt die Serie als Hauptdarsteller an. Es werden neue Geschichten und Charaktere präsentiert, die die Zuschauer bereits kennen. Die Produktion von 9-1-1: Nashville wurde von Ryan Murphy, Tim Minear und Rashad Raisani konzipiert.

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Der Hauptdarsteller Chris O'Donnell ist nicht nur aus 9-1-1: Nashville, sondern auch aus NCIS: Los Angeles und Grey's Anatomy bekannt. In der neuen Serie führt der Feuerwehrmann und Rodeo-Reiter Don Sharp mit seinem Sohn die arbeitsreichste Wache in ganz Nashville. Auch er trägt eine düstere Vergangenheit mit sich herum. Die Idee, in Las Vegas oder Hawaii eine Dreh- und Wiederholungsserie zu beginnen, kam letztendlich nicht zustande wegen der hohen Produktionskosten im Inselbundesstaat.

Doch Steuerersparnisse führten das Produktionsteam nach Nashville. Nashville ist eine Stadt, die noch nicht in einer größeren Serie Dreh- und Angelpunkt war, abgesehen von dem Musikdrama Nashville. Angela Bassett wirkt als ausführende Produzentin hinter den Kulissen mit, wie sie auch bei Lone Star tat. Als Co-Autor und Executive Producer ist Brad Falchuk dabei.

Weitere Neuzugänge sind seine Ehefrau, gespielt von Aisha Hinds, und der Charakter Olivia, gespielt von Emma Lahana. Der Abend beginnt um 22:45 Uhr, am Samstag um 00:15 Uhr. Die Serie ist ab dem 13. Januar im Atem 1 zu sehen.

Im Mittelpunkt steht der Hauptdarsteller Chris O'Donnell als Don Sharp, ein Feuerwehrmann und Rodeo-Reiter, der mit seinem Sohn in Nashville die arbeitsreichste Wache leitet. Er trägt eine dunkle Vergangenheit mit sich herum, die ihn beeinflusst. Zusammen mit seiner Frau und dem Sohn versucht er, seine Probleme zu überwinden. Die Serie zeigt auch die Stadt Nashville und ihre Menschen.

Die Hauptstadt des Bundesstaates Tennessee ist noch nicht der Hauptschauplatz einer größeren Serie, trotzdem ist sie eine Stadt, die es wert ist, erforscht zu werden. Die Serie bringt neue Geschichten und Charaktere, die die Zuschauer bekannt sind. Chris O'Donnell hat bereits in anderen Serien wie NCIS: Los Angeles und Grey's Anatomy gespielt. Die Serie wurde von Ryan Murphy, Tim Minear und Rashad Raisani konzipiert, was auch an den erfolgreichen Serien von den drei Männern zu sehen ist.

Die neue Serie beginnt am 13. Januar und kann auch in anderen Ländern ansehen. Die Sendetermine werden bald bekannt gegeben.





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