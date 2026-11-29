In Texas hat der Bau einer riesigen Chipfabrik begonnen. Tesla und SpaceX planen dort Halbleiter für Robotik, autonome Fahrzeuge und Rechenzentren im All.

In Texas hat der Bau einer riesigen Chipfabrik begonnen. Tesla und SpaceX planen dort Halbleiter für Robotik, autonome Fahrzeuge und Rechenzentren im All. Der Bau der ersten Terafab-Phase begann im Oktober in Anderson im texanischen Grimes County.

Mit 16,8 Milliarden US-Dollar war sie lautAuf einer Fläche von rund 100 Millionen Quadratfuß sollen Logik- und Speicherchips produziert, verpackt und geprüft werden. Lautwollen damit ihre Chipkapazitäten ausbauen. Beide Unternehmen erwarten in den kommenden Jahren einen Bedarf von mehr als einem Terawatt Rechenleistung, wie Reuters berichtet. Tesla errichtet nahe Austin bereits einen Forschungsstandort, der als Vorstufe für Terafab dienen soll.

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Die endgültige Investitionssumme für Terafab ist noch nicht bekannt. Laut früheren Planungsunterlagen, über die Reuters berichtet, sind für den Bau zunächst 55 Milliarden US-Dollar und bei weiteren Ausbaustufen bis zu 119 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Das Wasser für die industrielle Nutzung soll aus dem nahe gelegenen Gibbons Creek Reservoir und nicht aus dem örtlichen Grundwasser stammen. Elon Musk hat klargestellt, dass Tesla und SpaceX die geplante Chipfabrik Terafab selbst errichten und betreiben wollen.