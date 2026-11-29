Im Dezember 1936 feierte der erste Opel Kadett Weltpremiere: Das Modell nutzte eine innovative Bauweise und begründete eine jahrzehntelange Tradition

Im Dezember 1936 feierte der erste Opel Kadett Weltpremiere: Das Modell nutzte eine innovative Bauweise und begründete eine jahrzehntelange Tradition - Bestimmte Modellnamen bei Opel genießen seit neun Jahrzehnten einen besonderen Bekanntheitsgrad.

Anfang Dezember 1936 überraschte der Rüsselsheimer Hersteller das Publikum mit der Vorstellung des ersten Kadett. Das Fahrzeug übernahm die damals revolutionäre Ganzstahlkarosserie, die zuvor bereits beim größeren Opel Olympia eingeführt worden war.entscheidende Vorteile mit sich. Durch das deutlich niedrigere Leergewicht von lediglich 757 Kilogramm profitieren sowohl die Fahrleistungen als auch der Kraftstoffverbrauch, während gleichzeitig das Sicherheitsniveau dank der steiferen Fahrgastzelle und des tieferen Schwerpunkts spürbar ansteigt.

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Zudem ebnet diese Konstruktion den Weg für eine Fertigungsmethode, die bis heute in den Automobilwerken Standard ist, indem Karosserie und Antriebsstrang mit Motor, Getriebe und Achsen am Montageband mithilfe hydraulischer Hebetische zur sogenannten Hochzeit zusammengeführt werden.und zeigt sich für die Mitte der 1930er-Jahre ausgesprochen modern, was vor allem an den harmonischen Proportionen und den in die Karosserie integrierten Scheinwerfern deutlich wird. Indes: Allzu geräumig ist der Ur-Kadett nach heutigen Maßstäben nicht, wie eine kurze Sitzprobe zeigt.