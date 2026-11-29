Während die Wirtschaft nach Sparmöglichkeiten sucht, ist der Staat spendierfreudig wie immer. Vorschläge zur Verkleinerung des Staates sind da. Jetzt braucht es nur Mut dazu.

Während die Wirtschaft nach Sparmöglichkeiten sucht, ist der Staat spendierfreudig wie immer. Vorschläge zur Verkleinerung des Staates sind da. Jetzt braucht es nur Mut dazu.

Überall in der Wirtschaft werden Stellen abgebaut. Nur der Staat spart nicht. Im Gegenteil: Er wird immer fetter. Acht Stunden hat der Koalitionsausschuss getagt, gerechnet und gestritten, um wenigstens für ein Jahr die versprochenezu finanzieren.

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Für den Abbau der kalten Progression, als deren Folge der Staat an Stelle des Arbeitnehmers Lohn- und Gehaltserhöhungen kassiert, fanden die Entscheider kein Geld im Haushalt. Sie sind nicht bereit, bei sich selbst zu sparen. Während die Wirtschaft in allen Branchen und Regionen Hunderttausende von Arbeitsplätzen abbauen will, hat der Staat in den letzten Jahren seine Personalausgaben verdoppelt. Die Kosten sind stärker gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt.