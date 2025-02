98 Jahre alt und immer noch am Aktienmarkt: Oma Hildegard ist ein Vorbild für Lebensfreude und Finanzwissen

Hildegard Alf-Kopp, 98 Jahre alt, aus Stuttgart ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass man auch im hohen Alter erfolgreich sein kann. Sie hat in ihrem Leben einiges erlebt und war im elterlichen Betrieb tätig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wagte sie einen mutigen Schritt und eröffnete ihr eigenes Kino, das sie über Jahrzehnte lang führte. Doch das war nicht ihr letztes Abenteuer. Heute widmet sie sich mit Leidenschaft dem Aktienhandel und zeigt, dass man mit Wissen, Leidenschaft und einem guten Bauchgefühl auch im hohen Alter ein erfolgreiches Leben führen kann.

98 Jahre alt und immer noch aktiv am Aktien markt: Hildegard Alf-Kopp aus Stuttgart ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass man mit Leidenschaft und Wissen auch im hohen Alter erfolgreich sein kann. Ihr Leben war geprägt von großen Veränderungen. Als junge Frau erlebte sie den Zweiten Weltkrieg und arbeitete im elterlichen Betrieb. Doch nach Kriegsende wagte sie einen mutigen Schritt und folgte ihrem Traum, ein eigenes Kino zu eröffnen.

Gegen den Willen ihres Vaters gründete sie das Kino, das sie über Jahrzehnte hinweg erfolgreich führte, bevor sie es schließlich 2018 verkaufte. Doch das war noch lange nicht das Ende ihrer Karriere. Hildegard Alf-Kopp widmet sich auch heute noch mit Leidenschaft ihrer zweiten Leidenschaft: dem Aktienhandel. Das begann mit dem Vater der 98-Jährigen. „Der hat vier, fünf Aktien gehabt“, erzählt sie. „Weil er keine Rente hatte.“ Da habe sie gesagt: „Ja, das kriege ich schon hin.“ Ein paar Wochen später verstarb ihr Vater. Das war 1968. Seitdem ist Hildegard Alf-Kopp am Aktienmarkt aktiv und sieht darin kein Ende. „Weil es Spaß macht“, erklärt sie. Außerdem ermöglicht ihr das Hobby, ihre Enkel beim Studium zu unterstützen. Obgleich Hildegard Alf-Kopp in den letzten drei Jahren etwas vorsichtiger geworden ist, hat sie keine Angst beim Thema Aktien. „Mit den ganzen Jahren kriegt man ein gutes Bauchgefühl.“ „Ein gewisser Betrag, den greife ich nie an.“ Selbst wenn sie überzeugt wäre, mit einem Einsatz Gewinn zu machen, überschreite sie ihre Einsatzgrenze nie. „Ich weiß ja nicht, muss ich notfalls in ein Pflegeheim?“Verluste sorgen bei ihr ebenfalls keine große Aufregung. „Also ich rege mich nicht auf, wenn ich heute 2.000 Euro verliere, weil ich sicher bin, acht Tage später habe ich noch einen Gewinn, vielleicht von 3.000 bis 4.000 Euro.“ Das Wichtigste sei, dass am Ende eines Jahres das „Jahresschlussplus“ stehe. Ihre Strategie ist ein Mix aus Bauchgefühl und Wirtschaftswissen. „Man muss sich für Politik interessieren, für Wirtschaft interessieren“ und vor allem dürfe man aber auch nicht zu gierig werden, darin bestehe eine große Gefahr. „Das merke ich selber, wenn ich merke, eine Aktie, sie ist hoch, dann warte ich manchmal und möchte noch mehr Geld. Dann hab ich Pech, dass sie wieder zurückgeht.“ Als erstes kaufe sie Stammaktien oder die, die Dividenden abwerfen. Wichtig sei, dass man sich zunächst ein Fundament aufbaut und erst später mit Spekulationen starte. Hildegard Alf-Kopp habe selbst „am meisten“ mit Edelmetallen verdient. Doch das sei „sehr spekulativ“ und erst dann ratsam, wenn man sich bereits eine gewisse Reserve erarbeitet habe.





