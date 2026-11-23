Seit vier Jahren weiß a-ha-Frontmann Morten Harket, dass er an Parkinson leidet. Doch er vermutet, dass er die Krankheit schon viel länger hat. Mittlerweile jedoch beeinträchtigt sie sein Leben zusehends, wie er nun plastisch schildert.

Seit vier Jahren weiß a-ha-Frontmann Morten Harket, dass er an Parkinson leidet. Doch er vermutet, dass er die Krankheit schon viel länger hat. Mittlerweile jedoch beeinträchtigt sie sein Leben zusehends, wie er nun plastisch schildert. a-ha-Frontmann Morten Harket lebt vermutlich schon seit rund 30 Jahren mit Parkinson.

Diese Einschätzung hätten ihm seine Ärzte mitgeteilt, verrät der Musiker jetzt in einem Gespräch mit dem "Sunday Times Magazine".

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"Sie sagten, ich hätte es wahrscheinlich seit 30 Jahren", zitiert ihn das Blatt. Die Anzeichen seien zwar schon früher vorhanden gewesen. Sein Gehirn habe sie aber lange Zeit über andere Bereiche ausgeglichen. Offiziell erhielt der Sänger die Diagnose 2022.

Erst drei Jahre später, im Juni 2025, teilte er sie mit der Öffentlichkeit. Viele Menschen liefen mit Parkinson herum, ohne es zu wissen, ist sich Harket sicher. In der Regel erfahre man davon erst, wenn der Abbau im Gehirn einen kritischen Punkt erreiche. Den entscheidenden Anstoß, einen Arzt aufzusuchen, habe ihm eine Kleinigkeit gegeben, erläutert Harket: Ihm sei aufgefallen, dass sich sein Griff um die Zahnbürste "ungeschickt" angefühlt habe.

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Sein Arzt habe daraufhin sofort Parkinson vermutet. Eine PET-Untersuchung habe schnell die entsprechende Gewissheit gebracht. Im Sommer 2024 hätten sich die Symptome verschlechtert, führt der 67-Jährige weiter aus. Er habe sich daraufhin in der Mayo Clinic in Florida behandeln lassen und dort einer tiefen Hirnstimulation unterzogen.

Bei diesem Eingriff werden Elektroden ins Gehirn eingesetzt, deren Signale die gestörte Hirnaktivität regulieren sollen. Die Beschwerden hätten sich dadurch gebessert, sagt Harket. Die richtige Einstellung zu finden, sei aber schwierig.

"Bei zu wenig Stimulation können meine Gedanken oder meine Sprache schwinden. Bei zu viel drehe ich völlig durch: unwillkürliche Bewegungen, Zuckungen und Krämpfe", erklärt er. Zusätzlich erhalte er über eine Pumpe das Medikament Produodopa, eine dopaminähnliche Substanz. Am schwersten wiegt für den Musiker jedoch etwas anderes: Die Erkrankung, die neben der Bewegung auch Stimmung und Schlaf beeinflusst, nehme ihm oft die Kontrolle über seine Emotionen, sagt er.

"Manchmal fange ich plötzlich an zu weinen und kann nicht aufhören, oder ich lache, aber das bin nicht ich. " Das Gefühl, "sich selbst zu verlieren", sei die größte Herausforderung. Harket hat zudem nicht nur an Gewicht verloren, sondern auch seinen Geschmacks- und Geruchssinn eingebüßt. Ein halbes Jahr lang habe er nicht richtig schlafen können, erklärt er.

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Verbittert sei er aber dennoch nicht. Er sei "immer noch da". Als Harket seine Diagnose im Juni 2025 auf der Website der Band öffentlich machte, gab er bekannt, sich bereits mehreren Hirnoperationen unterzogen zu haben. In den vergangenen Jahren habe er gegen seinen eigenen Körper gekämpft.

Mit der Diagnose selbst habe er kein Problem, er halte es mit seinem Vater: "Ich nutze, was funktioniert.

"Ob er jemals wieder singen wird, lässt Harket offen. Er habe keine Lust zu singen, erklärt er - "und das ist für mich ein Zeichen". Sich mit seiner Stimme auszudrücken, sei derzeit ausgeschlossen. Ob sich das irgendwann noch einmal ändern werde, wisse er nicht.

Harket hatte a-ha 1982 mit Paul Waaktaar-Savoy und Magne Furuholmen gegründet. Den weltweiten Durchbruch feierte das Trio 1985 mit dem Debütalbum "Hunting High and Low" und Hits wie "Take On Me" und "The Sun Always Shines on TV".