A.J. Browns Wechsel zu den New England Patriots: Ein perfektes Match für eine dominante Zukunft

Der Trade von Star-Receiver A.J. Brown zu den New England Patriots ist mehr als nur ein Blockbuster-Deal. Es ist eine strategische Verbindung zwischen einem Top-Receiver und einem aufstrebenden Quarterback, die die Offense der Patriots revolutionieren könnte. Die Analyse beleuchtet Statistiken, historische Bezüge und das neue Passspiel-Potenzial.

Er ist einer der besten Receiver der Liga und landet bei einem Quarterback, der das Deep Game der NFL zuletzt dominierte. A.J. Brown s Wechsel zu den New England Patriots ist mehr als ein Blockbuster-Trade.

Er ist ein perfektes Match. Dabei bezahlen die Patriots mit einem First Round Pick 2028 und einem Fifth Round Pick 2027 nicht wenig, doch Brown ist mehr als nur ein klangvoller Name. Dass er bei den Patriots gelandet ist, scheint wie ein perfektes Match zu sein. Beinahe schon logisch, dass der in Mississippi - ein Staat ohne NFL-Team - aufgewachsene Arthur Juan Brown Patriots-Fan wurde.

Das bewies er auch mit einem Posting auf Instagram, auch wenn dieses KI-Nachhilfe brauchte. Eine "PFF"-Overall-Wertung von 90,1, damit war er drittbester aller qualifizierten Quarterbacks der Liga. Sein Passing Grade von 87,8 war die viertbeste. Besonders stark: seine tiefen Bälle.

Laut NextGen Stats vollendete Maye 52,1 Prozent seiner Deep-Pass-Versuche (25 von 48) auf Pässe über 20 Air Yards mit einem EPA-Output von +1,31 pro Dropback, dem zweithöchsten Wert der NextGen-Ära seit 2016. Heißt im Klartext: Pro tiefem Passversuch erhöhte er die zu erwartende Punktzahl der Patriots um weit über einen Punkt - eine nahezu sagenhafte Zahl, wenn man bedenkt, dass der Wert auch negativ sein kann und bei manchen QBs auch ist. Brown und tiefe Pässe passen ohnehin zusammen.

Seit 2022 erzielte Brown 18 Touchdowns auf Pässe mit 20 oder mehr Air Yards - die meisten aller NFL-Receiver in diesem Zeitraum. Dazu kommt seine Stärke im Mann-gegen-Mann-Duell und damit genau dort, wo Maye ebenfalls brilliert: Seit 2022 führt Brown die Liga mit 22 Receiving Touchdowns gegen Man Coverage an. Maye wiederum warf 2025 gegen Man Coverage für 1.149 Yards (Platz 4 der Liga) und 18 Touchdowns (Platz drei). Zwei Spieler, die potentiell im selben Moment am stärksten werden.

In der vergangenen Saison war Kevin Patullo, der für Browns schwächste Eagles-Saison verantwortlich war. Darauf folgt mit Josh McDaniels nun der aktuelle Assistant Coach of the Year und ein Koordinator, der bereits unter Beweis gestellt hat, um Welten besser eine Offense designen und ansagen zu können. Er steigerte die Patriots-Offense von Platz 30 in Punkte pro Spiel (17,0) auf Platz zwei (28,8 PPG) und von Platz 31 in Yards pro Spiel (292,0) auf Platz drei (379,4 YPG).

Der langjährige Patriot, der nun in seiner 14. Saison als Offensive Coordinator in New England tätig ist, ist ein Routinier am Reißbrett, dem Brown blind vertrauen kann. Erstmals seit Julian Edelmans Rücktritt 2020 haben die Patriots wieder einen echten Number-One-Receiver. Und der kommt nicht allein.

Romeo Doubs sicherte sich einen Vierjahresvertrag über 68 Millionen Dollar und rückt nun auf Position zwei, hinter Brown. Kayshon Boutte vollendete die vergangene Saison mit 551 Yards und sechs Touchdowns bei 16,7 Yards pro Catch, fünftbester Wert aller qualifizierten NFL-Receiver, der eine herausragende Postseason spielte. Dahinter: Kyle Williams und Mack Hollins, die mit ihren eigenen Stärken bereits Chemie mit Maye aufgebaut haben.

Dazu noch kommt Tight End Hunter Henry, der sich stets in der Nähe des First-Down-Markers befindet und seit Jahren der wohl verlässlichste Patriot in der Offense ist. Wenn Maye und Brown in Foxborough zusammenfinden, kann das eine der gefährlichsten Kombinationen werden, die Patriots-Fans in vielen Jahren gesehen haben. Ein hungriger Receiver, der endlich wieder Mittelpunkt eines Angriffs sein darf. Ein junger Quarterback, der beweist, dass er einer der besten der Liga ist





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