A11 stellt die Analyse-Software Lumarc vor. Sie soll als europäische Alternative zu Palantir Unternehmen helfen, Entscheidungen zu beschleunigen und datenbasiertes Wachstum zu fördern.

Das deutsche Technologieunternehmen A11 hat die Analyse-Software Lumarc offiziell vorgestellt und positioniert sich damit als explizite europäische Alternative zu den umstrittenen US-Dienstleistern wie Palantir. Thuy-Ngan Trinh, Managing Director von A11, betonte bei der Vorstellung, dass die Entwicklung von Lumarc bewusst in Europa stattfindet und speziell für europäische Märkte konzipiert ist. Ziel ist es, europäischen Unternehmen zu ermöglichen, ihre internen Stärken direkt in messbares Wachstum umzusetzen und den internationalen Wettbewerbern wieder das Tempo vorzugeben.

Dateninseln schließen und Prozesse beschleunigen

In vielen Betrieben liegen kritische Informationen heute noch verstreut in isolierten Systemen, etwa in der Buchhaltungssoftware, der Produktionstechnik oder in E-Mail-Postfächern. Diese einzelnen Programme erkennen oft keinen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Ereignissen, sodass Beschäftigte die relevanten Daten mühsam manuell zusammentragen müssen. Lumarc soll diese sogenannten Dateninseln in Echtzeit verknüpfen und wie ein digitales Cockpit funktionieren, indem es Zusammenhänge automatisch erkennt und konkrete Vorschläge für die nächsten notwendigen Schritte erstellt.

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Der entscheidende Mechanismus des Systems liegt in der menschlichen Kontrolle: Ein Mitarbeiter prüft die von der Software generierten Empfehlungen und gibt diese erst frei, bevor das Programm die Maßnahmen tatsächlich umsetzt. Jede getroffene Entscheidung wird dabei detailliert wie in einem Flugschreiber dokumentiert, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Trinh erklärte, dass in vielen Unternehmen zwischen der Erkenntnis, was getan werden muss, und der eigentlichen Umsetzung zu viel Zeit vergehe, um diese Lücke mit Lumarc zu schließen.

Strategischer Fokus auf Wachstum statt Effizienz

Im Gegensatz zu vielen anderen Tools, die primär darauf abzielen, Abläufe nur effizienter zu gestalten, verfolgt A11 mit Lumarc eine andere Strategie. Die Software soll bestehende Ressourcen nutzen, um signifikant mehr Wachstum zu generieren. Dies soll etwa im Vertrieb geschehen, indem Kunden gezielter angesprochen und Lieferengpässe bereits in den Empfehlungen berücksichtigt werden. Trinh betonte, dass der Ansatz nicht darin bestehe, mit weniger Einsatz dasselbe Ergebnis zu erzielen, sondern mit den vorhandenen Mitteln deutlich mehr Wachstum zu schaffen.

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Nach Einschätzung von Experten könnte der europäische Ursprung des Systems einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber dem US-Konkurrenten Palantir darstellen. Gegen Palantir gibt es in der deutschen Wirtschaft teilweise große Vorbehalte, da das Unternehmen eng mit US-Sicherheitsbehörden und dem Militär zusammenarbeitet. A11 konzentriert sich im ersten Schritt jedoch komplett auf die Privatwirtschaft und adressiert keine Sicherheitsbehörden oder öffentlichen Einrichtungen, was eine Chance für heimische Anbieter eröffnen könnte.

Hohe Sicherheitsstandards und Pilotkunden

Um den strengen europäischen Datenschutzanforderungen gerecht zu werden, erhält jeder Kunde von A11 eine eigene, vollständig abgetrennte Installation der Software. Diese kann wahlweise im eigenen Rechenzentrum des Unternehmens, bei deutschen Cloud-Anbietern wie Ionos oder sogar völlig ohne Internetverbindung betrieben werden. Diese Flexibilität soll den Kunden maximale Kontrolle über ihre Daten geben und Bedenken hinsichtlich der Datensouveränität ausräumen.

A11 beschäftigt rund 250 Menschen und richtet sich mit der neuen Software vorrangig an Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro. Zu den ersten Pilotkunden, die das System bereits testen, zählen der Autozulieferer Thyssenkrupp Automotive Body Solutions und die IU Internationale Hochschule. Diese Partnerschaften sollen die Praxistauglichkeit von Lumarc unterstreichen und den Einstieg in den Markt erleichtern.